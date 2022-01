Pedro Castillo sobre Karelim López: “Sí, la recibí, pero nunca se trató algún favorecimiento”

El presidente de la República, Pedro Castillo, ratificó que se reunió con la empresaria Karelim López en la sede del Poder Ejecutivo, pero que en dicho encuentro nunca se conversó sobre algún favorecimiento a una de las empresas del Consorcio Puente Tarata III, una obra de infraestructura que sobrepasará el río Huallaga, en San Martín.

“Sí, (Karelim López) vino al despacho, la recibí, pero nunca se trató de (favorecer a alguna empresa que representa” , indicó el mandatario en entrevista con el periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN en Español.

El jefe de Estado también señaló que recibió en el despacho presidencial al dueño de Heaven Petroleum Operators (HPO), Samir Abudayeh, y al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez.

“(¿Sí los recibió a los tres?) Sí. Con el señor Hugo Chávez se ha venido coordinando el rescate de los pozos petroleros. ¿Cómo no lo voy a recibir si es un funcionario? Lo he recibido, pero no para hacer este tipo de favoritismos. Nunca se habló de eso. Le pedí un informe sobre los problemas que existen con el lote 5 de la Selva y otros temas, como visitar el lote 1 en Piura. Nunca se trató temas como estas licitaciones, no tendría por qué hacerlo”, agregó.

Del Rincón le preguntó a Pedro Castillo si seguiría yendo a la casa del pasaje Sarratea: (¿Usted va a seguir yendo a Breña?) Pero ¿por qué no ir? (Sobre Karelim López) Nunca fue invitada”.

Pedro Castillo niega que se haya reunido con Karelim López en Breña

En diálogo con Exitosa y Hildebrandt en sus trece, el presidente Pedro Castillo ya había comentado sobre la conversación con Karelim López en Palacio de Gobierno. Según declaró a Nicolás Lúcar, se habló de una “convocatoria a micro y pequeñas empresas”.

“No la conocí a esa señora. No me une ningún vínculo amical ni laboral. (Karelim López) ha ingresado como ingresa cualquier persona. Yo la recibí (en Palacio), conversamos un momento y hablamos de que es necesario hacer una convocatoria a los micros y pequeños empresarios (…) pero jamás se me pasó por la cabeza que era detrás de esta persona había cosas interesadas.(...) Nunca la cité (en Breña), nunca la encontré”, acotó.

De igual manera, en diálogo con César Hildebrandt, el mandatario apeló a dicho argumento.

“Yo nunca la cité. (¿Se citaba sola?) Nunca la cité, no sé por qué fue y nunca nos encontramos. Hoy está en un proceso de investigación y estoy llano para que estas cosas se vean con transparencia”, dijo.