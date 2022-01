Portalatino: ¿dónde están las evidencias de que Karelim López organizó fiesta a hija de Castillo?

La congresista de Perú Libre Kelly Portalatino comentó que no existen evidencias de que Karelim López haya organizado la fiesta de la hija del presidente Pedro Castillo en su totalidad y es incorrecto afirmarlo sin tener pruebas.

“Casi la mayoría de los medios de comunicación aseveran que la señora Karelim López ha organizado toda la fiesta y ha generado un pago con su propio peculio. Dónde están las evidencias, por favor, no podemos aseverar algo del cual no tenemos las evidencias ”, manifestó en diálogo con Canal N.

La parlamentaria señaló que mozos y miembros de la Policía hicieron una colecta monetaria para costear los gastos de la fiesta infantil realizada en Palacio de Gobierno.

“Tengo información oficial de que los mozos han hecho una colecta también con algunos miembros de la Policía Nacional que están dentro de la residencia del presidente y han tenido a bien gestionar una fiesta infantil”, añadió.

En ese sentido, la legisladora del partido del lápiz afirmó no poder referirse a la empresaria, ya que no la conoce y enfatizó que no existen afirmaciones con el debido sustento sobre su participación en la fiesta de la menor hija de Castillo Terrones.

“Por favor no generalicemos, no pongamos situaciones que generan inestabilidad por ciertas situaciones que no tienen nada de veraz”, sentenció.

Como se recuerda, el jefe de Estado comentó en una entrevista televisiva que el evento realizado en Palacio de Gobierno por el onomástico de su pequeña, supuestamente organizado por Karelim López, fue una sorpresa para él.