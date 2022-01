Capitán del buque afirma que Repsol le mintió cuando le dijo que “todo estaba controlado”

Repsol cometió una serie de irregularidades desde que se produjo el vertido de petróleo el sábado 15 de enero, en el Terminal Multiboyas Nº 2, según informó el capitán del buque tanque Mare Doricum, Giácomo Pisani.

Durante una entrevista que se produjo en la misma embarcación con una comitiva de ministros, Pisani señaló que desde el primer momento detectó que Repsol no actuó diligentemente sobre la fuga del hidrocarburo registrada en la infraestructura de la empresa que recibió la descarga del tanquero Mare Doricum.

Estuvieron presentes los ministros de Medio Ambiente, Rubén Ramírez; de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; y de la Producción, Jorge Luis Prado.

Para sustentar su manifestación ante las autoridades peruanas, el capitán Giácomo Pisani exhibió documentos que acreditaban su relato de los hechos , los que fueron revelados por el diario español El País y a los que La República también tuvo acceso.

El italiano Giácomo Pisani entregó a las autoridades las cartas de protesta que dirigió a los responsables de la Refinería La Pampilla. Foto: Difusión

El mismo día del derrame, el sábado 15 de enero, Giácomo Pisani reportó la dudosa conducta de los responsables de Repsol que administran la refinería La Pampilla, en Ventanilla. Pisani claramente anotó que la empresa le mintió cuando le comunicó que había dominado la situación. Asimismo, se dio cuenta que lo que Repsol sostenía no era cierto, porque las acciones que adoptó la compañía no eran las adecuadas.

“Según el equipo de representantes de la terminal (de Repsol), la contaminación que se produjo en la terminal (Multiboyas Nº 2) estaba bajo el control de la (misma) terminal mediante su equipo anticontaminación. Pero, observamos que la barrera (de contención de petróleo) no tenía la extensión suficiente para cubrir toda la longitud de la embarcación (Mare Doricum)”.

La versión de Giácomo Pisani contradice lo sostenido por Repsol en reiterados comunicados, en los que aseguró que había desplegado todos los equipos necesarios y adecuados para atenuar el derrame desde el primer momento de conocidos los hechos.

Pero no solo eso, el capitán del buque también precisó que la terminal no le brindó el informe con las cantidades de petróleo descargado, por lo que no le permitió conocer la magnitud del desastre.

Repsol tampoco le proporcionó la hoja de horas del proceso de descarga de los 987.672 barriles que el Mare Doricum trajo desde el puerto de Sao Sebastiao, estado de Sao Paulo, Brasil.

El domingo 16 de enero, Giácomo Pisani reportó: “El buque (Mare Doricum) no recibió información sobre la cantidad de (petróleo) recibida por la terminal (de Repsol). Tampoco recibió la hoja de horas (de descarga de petróleo) de la terminal”.

El mismo domingo de 16 de enero, el capitán Pisani consignó su protesta, porque el personal de la refinería La Pampilla se negó a recibir su manifestación sobre los incidentes. Repsol, aparentemente, quiso atribuir el incidente del derrame al buque tanque, por acercarse demasiado al Terminal Multiboyas Nº 2:

“Protesto porque el representante de la terminal (de Repsol) se niega a firmar mi carta de protesta que señala lo siguiente: ‘El capitán Giácomo Pisani rechaza esta carta de protesta (de Repsol), porque el buque no avanzó y nunca tocó la boya de señalización del PLEM (equipo de recolección y distribución submarina que permiten el paso de los hidrocarburos para la recepción o despacho)’. Consulten las declaraciones de los testigos”.

Y para terminar de echar por tierra la versión de Repsol de que un supuesto oleaje anómalo produjo la rotura de dos válvulas del Terminal Multiboyas Nº 2, como señaló el director ejecutivo, Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, el capitán Giácomo Pisani expresó que el sábado 15 de enero el mar frente a Ventanilla estuvo completamente tranquilo y que no se presentaron corrientes fuera de lo normal.