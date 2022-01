AAR sobre Gobierno de Castillo: “Esto no es izquierda o derecha, es un desastre”

Tras la transmisión de la segunda parte de la entrevista a Pedro Castillo por CNN, Augusto Álvarez Rodrich señaló que ha quedado confirmado la precariedad del Gobierno y la poca capacidad del mandatario para ejercer el cargo.

En la entrevista realizada por Fernando del Rincón, Castillo Terrones admitió que Karelim López acudió a su despacho. Aunque afirmó haberla recibido, aclaró que nunca trató de favorecer a alguna empresa que ella representara. Asimismo, sostuvo que tuvo coordinaciones con Hugo Chávez, gerente general de Petroperú, por ser un funcionario público.

No obstante, AAR aseguró que la parte más relevante de la entrevista fue cuando Del Rincón cuestionó al mandatario si estaría dispuesto a ceder mar a Bolivia, como lo declaró durante campaña electoral. Castillo respondió que se necesita consultar con el pueblo.

Fernando del Rincón entrevistó al presidente Pedro Castillo. Foto: Presidencia

En otro momento, el jefe de Estado evitó mencionar a quién reconocía como presidente de Venezuela; si a Nicolás Maduro o Juan Guaidó. Para Castillo, esa preguntaba debía ser resuelta por los mismos venezolanos. “No me voy a meter en problemas de otros países”, declaró.

De igual manera, evadió responder sobre los regímenes que viven Cuba y Nicaragua. No obstante, señaló que no adoptaría el modelo político de estos países.

“¿Cuál es la capacidad intelectual del presidente para entender problemas elementales?”, cuestionó Rodrich.

A su turno, Del Rincón preguntó al jefe de Estado cuál era su ideología. El mandatario precisó que “es un provinciano que abraza las necesidades del país”.

“El presidente tiene una confusión intelectual de no entender ni de ideologías, ni de ideas, ni de planes. ¿Es un presidente de derecha? ¿de izquierda? (...) Esto no es izquierda o derecha, es un desastre. En resumen, es un presidente que no da la talla”, detalló.