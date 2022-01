RMP sobre Castillo: “O es muy ingenuo o es tremendo sinvergüenza”

Pedro Castillo ofreció su primera entrevista internacional a Fernando del Rincón. Rosa María Palacios señaló que los temas fueron los mismos que tocó César Hildebrand; sin embargo, la letrada consideró que el periodista de CNN “desolló” al presidente.

A la apertura de la entrevista, Del Rincón precisó que Castillo Terrones “carece de habilidades comunicacionales”. La abogada respaldó esta premisa. Aseguró que el jefe de Estado no posee capacidades blandas, un discurso ordenado y se victimiza reiterativamente.

Pedro Castillo brindó su primera entrevista a un medio internacional. Foto: captura / CNN

“Repite algunos libretos preparados por sus asesores para dar la impresión de que es un aprendiz humilde, una víctima de las agendas de todos los demás. No creo que funcione”, analizó.

Uno de los temas en los que insistió Del Rincón fueron las reuniones clandestinas en la casa de Sarratea, en Breña. RMP sostuvo que el líder de Perú Libre no pudo dar una respuesta creíble o mínimamente razonable. Según el mandatario, recibía a estos políticos o empresarios para no ser descortés, y recalcó que no habló temas de Estado.

Otro tema que marcó la pauta fueron los malos nombramientos, como el de Guido Bellido, ex primer ministro; el de Bruno Pacheco, ex secretario general del Despacho Presidencial; de Iber Maraví, exministro de Educación; y de Héctor Béjar, exministro de Relaciones Exteriores.

Aunque el periodista de CNN increpó a Pedro Castillo por las vinculaciones de estos exfuncionarios con Sendero Luminoso, el presidente solo atinó a victimizarse y aludir que él también ha sido maltratado y señalado injustamente, así lo comentó la conductora de LR+.

Pese al largo listado de errores cometidos y la baja popularidad de su gestión en tan solo seis meses de Gobierno, el profesor cajamarquino alegó que sí terminará su mandato.

“O es muy ingenuo, que es la imagen que trata de presentar, o es tremendo sinvergüenza. No hay posibilidad después de esta entrevista (…) La entrevista de Hildebrandt lo desnudó, pero esta lo desolló. La de Lúcar no la voy a comentar porque no creo que fue una entrevista, sino una conversación amical, es otro genero”, señaló Palacios.

En otro momento, Castillo reiteró que “no fue entrenado para ser presidente”. La abogada explicó que nadie se prepara para ejercer este cargo; por el contrario, se hace una carrera política y de gestión pública.

Entrevista a Pedro Castillo de CNN. Foto: Presidencia

“Hasta cuándo la Presidencia de la República va a ser su escuela. El presidente dijo que siempre iba a ser su escuela porque eso era lo mejor para el Perú, pero que ya estaba aprendiendo. Un presidente llega porque tiene algo que enseñar, no porque tiene algo que aprender”, refutó la conductora de Sin guion.

El mandatario también declaró que iban a haber “sorpresas” en torno al tema del desastre ecológico provocado por el derrame de 6.000 galones de petróleo de Repsol. La abogada especificó que el Estado debe sancionar, multar y vigilar a la empresa.

Agregó que, durante la entrevista, Castillo se mostró sumamente incómodo. RMP calificó como “pobre” y “paupérrimo” el desempeño de Pedro Castillo frente a las preguntas de Fernando del Rincón.