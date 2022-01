Procurador pide a Zoraida Ávalos reabrir investigación a Martín Vizcarra por caso Chinchero

El procurador general del Estado, Daniel Soria, solicitó a la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, que reabra la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra, quien habría cometido los delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado en las contrataciones para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en 2017, año en que se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones.

A través de un comunicado, la Procuraduría recordó que dicha indagación fue cerrada por el Ministerio Público en noviembre de 2020, pero que fue notificada un año después, el 19 de noviembre de 2021. El pedido de Soria se basa en “un indicio del nivel de coordinación y relación entre el exministro denunciado y el gerente general” de Kuntur Wasi.

“En el pedido de reapertura de investigación contra Vizcarra Cornejo, el procurador Soria Luján sostiene que se han encontrado nuevos elementos de convicción, como, por ejemplo, el pliego de preguntas y respuestas de la interpelación contra el exministro de Transportes y Comunicaciones que se le halló al gerente general de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S. A., José Carlos Balta del Río”, se lee en el pronunciamiento.

También se da cuenta de que Balta del Río tuvo en su poder dos propuestas que el entonces Gobierno de PPK encomendó a la Corporación Andina de Fomento (CAF). “Lo irregular es que se ha comprobado que ambos proyectos estuvieron primero en manos del empresario antes que en poder de los funcionarios del Estado”, reza el pronunciamiento.

Daniel Soria cuestiona cierre de investigación a Martín Vizcarra

En el referido comunicado, Daniel Soria criticó que la Fiscalía haya cerrado el caso Chinchero, ya que “no fue producto de una investigación con las reglas de un debido proceso, con el conocimiento previo de las partes procesales, especialmente al procurador público”.

“No se determina que los hechos investigados no constituyen delito en base a la documentación elevada por la fiscal provincial, sino más bien, se limita a observar que tales documentos no fueron debidamente contextualizados a través de una imputación de parte de la fiscal provincial, quien, a juicio de la fiscal de la nación, no realizó ningún análisis de los documentos elevados, así como relacionarlos con imputaciones concretas al investigado”, dijo Soria Luján.

De acuerdo con el procurador general del Estado, Martín Vizcarra tiene responsabilidad debido a que suscribió la adenda del contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero a pesar de que la entonces presidenta de Ositrán, Patricia Benavente, le advirtió que dicho acuerdo no era favorable para el Perú.