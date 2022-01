Hildebrandt reveló que al terminar entrevista con Castillo salió “preocupado” de Palacio

El periodista César Hildebrandt se pronunció sobre la entrevista que le realizó al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, donde abordó temas vinculados al rumbo de su Gobierno, así como sus nexos con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y la empresaria Karelim López, ambos investigados por el Ministerio Público por presuntos delitos de corrupción.

Tras el intercambio de palabras, Hildebrandt mostró su preocupación por el entorno que frecuenta Pedro Castillo y por la falta de organización para liderar el país, lo que ha desencadenado decisiones erróneas desde el Poder Ejecutivo

“ Presidente, reorganícese, rodéese de gente menos chiquita mentalmente, el Perú necesita esto, por favor. Yo salí de Palacio preocupado”, escribió en su semanario Hildebrandt en sus trece.

Asimismo, el periodista reveló que si bien el presidente es un hombre de buna fe y tiene buenas intenciones para gobernar el país, confía mucho en el “paisanaje”, lo que ha permitido que no tenga un rumbo en sus políticas de Estado.

“ Me apena decirlo, pero Castillo no tiene un programa para el Perú, confía mucho en el paisanaje, el amiguismo, y el resultado es un hombre de buena fe, de buenas intenciones, pero sin un norte, sin rumbo, sin brújula, sin ninguna idea de cómo gobernar el país ”, añadió.

Pedro Castillo confiesa que no lee periódicos ni ve televisión

El mandatario le confesó a César Hildebrandt que no lee periódicos ni ve televisión, ya que ha priorizado trabajar por el bien del país. Según dijo: “Yo nunca tengo tiempo para leer los periódicos (…) No miro ni televisión. Yo me levanto a las cinco de la mañana y acá estoy (en Palacio) desde las cinco y media de la mañana hasta las doce de la noche, y algunos de mis trabajadores son testigos”, manifestó.

En ese sentido, recordó que cuando era candidato a la presidencia del Perú habían algunos medios de comunicación que lo atacaban muy seguido, lo cual se veía reflejado en las encuestas.