Alva sobre derrame de petróleo: “Presidente, su gobierno no tomó acciones, tal vez por el aprendizaje confesado”

La titular de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, se refirió al derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, cuya responsabilidad se le adjudica a la petroquímica Repsol e increpó al presidente de la República, Pedro Castillo, por no tomar acciones frente a los responsables del desastre ambiental. Alva sugirió que la falta de acción del Ejecutivo se debería a que el jefe de Estado se encuentra en aprendizaje, tal como lo mencionó en una entrevista transmitida el último lunes 24 de enero por una cadena internacional.

Asimismo, Alva remarcó que se ha decidido conformar una comisión investigadora que se encargará de determinar las responsabilidades que se desprenden del derrame que ya afectó más de 18 mil metros cuadrados de playas.

“Ante el desastre causado por Repsol, el Congreso ratificó en el Pleno su rol fiscalizador para formar una comisión investigadora. Presidente, es su gobierno el que no tomó acciones inmediatas, tal vez por el aprendizaje confesado en la entrevista de ayer . ¡Es hora de trabajar!”, escribió la presidenta del Parlamento a través de sus redes sociales.

Sin embargo, el presidente Pedro Castillo ya había declarado que su gestión tomaría las acciones necesarias para que la empresa española cumpla con las “responsabilidades penales, civiles y administrativas” por el derrame de 6.000 barriles de petróleo en el litoral.

Pedro Castillo: “El Perú va a seguir siendo mi escuela para ser presidente”

El mensaje de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, responde a las declaraciones del primer mandatario Pedro Castillo para una cadena internacional en donde mencionó que el Perú seguiría siendo su escuela para ser presidente.