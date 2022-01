Castillo admite que no se formó para ser político ni presidente

En la primera parte de una tensa entrevista con el periodista de CNN Fernando del Rincón, el presidente Pedro Castillo insistió en que está en proceso de saber lo que es gobernar.

“Hay un proceso de aprendizaje, yo nunca pasé por una luna de miel como se han dado en los demás gobierno... Nunca me formé para político, yo no fui entrenado para ser presidente”, indicó. Según Castillo, el Perú es como su escuela.

“El Perú no es su escuela para aprender a ser presidente”, replicó el periodista. “Lo va a seguir siendo”, contestó Castillo. “Para mí la escuela es hacer las cosas bien, corregir lo que está mal y hacer las cosas para bien de todos los peruanos... Eso no quiere decir que me voy a pasar todo mi gobierno aprendiendo. Ya basta de eso”, afirmó.

Cuando Del Rincón le preguntó si terminará su mandato con todos los escándalos que se han presentado en los casi seis meses de su gobierno, Castillo respondió: “Por supuesto”.

Y cuando se le recordó que el Congreso ya lo quiso vacar, el mandatario dijo que se trata de un sector del Legislativo. “No todos se prestan al juego”, anotó.

Del Rincón insistió en que el partido Perú Libre tiene dos agendas, pero Castillo argumentó que las discrepancias no eran malas y que al final el país salía fortalecido. También se le preguntó si la decisión de escoger funcionarios era de él o de Vladimir Cerrón. Respondió que el secretario general de Perú Libre no tuvo injerencia.

Sobre su tendencia de llevar personajes cuestionados a su gabinete y su entorno, dijo que se trata de gente “que juraron no para hacer lo que hicieron”. El periodista insistió por el acercamiento con personas ligadas al terrorismo. Entonces Castillo dijo que los ha llamado para servir al país, y si no lo hicieron fueron separados. Reconoció que no es político, y que ha llegado al gobierno por mandato del pueblo para no cometer los mismos errores.❖

La clave

Nocivo. Sobre la fiesta que Karelim López hizo a su hija, Castillo dijo que no lo sabía. Del Rincón alertó que es tema de seguridad y no puede intervenir cualquiera.