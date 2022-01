Portalatino sobre entrevista de Castillo en CNN: “Yo he visualizado a un presidente sincero”

La congresista de Perú Libre Kelly Portalatino salió en defensa del presidente de la República, Pedro Castillo, luego de que fuese criticado por sus respuestas durante su primera entrevista internacional –a CNN– desde que asumió el máximo cargo en Palacio de Gobierno. Para la oficialista, la nota periodística mostró a un jefe de Estado “sincero” que marca un contraste con quienes lo antecedieron en el puesto.

“Yo he visualizado a un presidente sincero, un presidente que es un maestro y es un docente que hace la diferencia respecto a otros presidentes de antaño que han pasado y que han sido tan estadistas que hoy se encuentran presos (Alberto Fujimori), otro en lugar de irse a la cárcel tomó una decisión fatal (Alan García) y otros como el señor Vizcarra que está donde está cuestionado. Ahora estamos con un presidente sindicalista”, declaró a Exitosa.

En esta línea, Portalatino señaló que la entrevista del periodista Fernando del Rincón “está generando muchos cuestionamientos ante las respuestas que dio el presidente” y que el material periodístico está siendo utilizado por quienes “quieren deslegitimar al mandatario”.

PUEDES VER: Del Rincón criticó a Castillo por designar a exministros vinculados al terrorismo

“Claro, conocemos la trayectoria del periodista entrevistador, pero él (Fernando del Rincón) no ha reconocido que, en los seis primeros meses, desde el primer día de asumir funciones, señalaron que querían la vacancia, eso no lo recalcó (…) No señaló que esa bancada de derecha ha generado inestabilidad y sembrado obstrucción”, agregó.

Castillo dio su primera entrevista internacional a CNN

El último lunes, el presidente de la República, Pedro Castillo, brindó su primera entrevista internacional ante el periodista mexicano Fernando del Rincón, de la cadena CNN. Uno de los temas abordados por el jefe de Estado fue la casa de Breña. En ese sentido, aseguró que nunca trasladó el despacho presidencial a la vivienda del pasaje Sarratea.

Pero cuando fue consultado por los empresarios que visitaron dicho domicilio de Breña y que él saludó por cortesía, el presidente contestó: “No recuerdo nombres”. Asimismo, dijo que nunca ha conocido a Karelim López y que “también fue una sorpresa” para él enterarse que López Arredondo había organizado una fiesta para su hija.

Durante la conversación, Castillo Terrones habló sobre su alta desaprobación según las encuestas, acerca de Vladimir Cerrón y Repsol, y también de otros cuestionamientos como las designaciones de ministros cuestionados y la presunta injerencia del Ejecutivo en las Fuerzas Armadas.