Gisela Ortiz: “El Perú es la escuela de todos, no estamos hablando de ensayos”

La ministra de Cultura, Gisela Ortiz, se pronunció luego de que el presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó en entrevista con CNN en Español que el Perú va a seguir siendo su escuela para aprender a ser mandatario. El jefe de Estado indicó que para él una institución educativa se basa en “hacer las cosas bien” y “corregir las cosas que están mal”.

“El Perú es la escuela de todos, todos los que vivimos y peruanas aprendemos a ser ciudadanos en esta escuela. No estamos hablando de ensayos, eso sí me parece peligroso porque cualquiera no puede venir a generar este tipo de (gestión) prueba-error. Lo que sí hay que (hacer) es asumir la responsabilidad que todos tenemos, desde el presidente de la República, los ministros y demás”, declaró Ortiz tras una ceremonia en el memorial El ojo que llora.

En esa misma línea, la titular del Mincul aseveró que “no es denigrante para nada” que el mandatario haya revelado que no estaba preparado para ser primer funcionario del Estado.

“Yo me siento orgullosa de todo este aprendizaje que hemos tenido como peruanos y peruanas, inclusive por estas batallas por la memoria. Son batallas cotidianas”, agregó.

En relación a las críticas de diferentes tiendas políticas a las respuestas que brindó Castillo Terrones, Gisela Ortiz afirmó que “las opiniones personales se respetan”.

“Después de una elección donde varios grupos de poder y varios políticos no han sido elegidos, va a haber siempre estas discrepancias. En todo caso, sigue siendo el presidente elegido mayoritariamente, tiene un periodo de cinco años para gobernar y es lo que está haciendo”, apuntó.

Gisela Ortiz sobre críticas a Pedro Castillo: “Yo no puedo responder por el presidente”

En otro punto de sus declaraciones, se le consultó a la ministra de Cultura su opinión sobre la presunta relación entre el presidente Pedro Castillo y la empresaria Karelim López, quien organizó la fiesta de cumpleaños de la menor hija del mandatario en Palacio de Gobierno.