Alva sobre Salaverry: No podemos tener gente que no sabe nada de hidrocarburos en Perupetro

El presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, Enrique Alva, se pronunció en contra de la continuidad del excandidato a la presidencia Daniel Salaverry como presidente de Perupetro, por considerar que “no sabe nada de hidrocarburos” y el sector se vería perjudicado con su inexperiencia.

“¿Qué queremos? Queremos levantar la producción de petróleo en el país, pero no se va a levantar mientras tengamos gente incapaz que no sabe nada de petróleo y de hidrocarburos y que vengan a dirigir Perupetro. Eso no lo podemos permitir”, declaró a Canal N.

En esta línea, el también congresista de Acción Popular por La Libertad señaló que tiene conocimiento sobre quién es Daniel Salaverry y que puede dar fe de su nula experiencia en el tema de hidrocarburos: “Él es liberteño. Sabemos quién es el señor Salaverry. Yo, como presidente de la comisión, ni bien se le eligió, hice un comunicado en el que dijimos que no estábamos de acuerdo”, agregó.

Ministro de Energía y Minas será interpelado

A propuesta de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, Gonzáles Toro deberá concurrir al Parlamento para responder el pliego interpelatorio el lunes 31 de enero a las 10.30 a. m.

La moción, que fue presentada por el congresista de Renovación Popular Diego Bazán, recibió 68 votos a favor, 38 en contra y cinco abstenciones. A Rubén González ya se le había citado antes en la Comisión de Energía y Minas para preguntarle sobre la asunción de Daniel Salaverry, pero el ministro había mentido en sus respuestas.