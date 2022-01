Espinosa-Saldaña: “Hay que tomar todas las medidas penales, civiles y administrativas contra Repsol”

El magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña se refirió al derrame de petróleo en el mar de Ventanilla y señaló que se deben tomar las medidas penales, civiles y administrativas en contra de la petroquímica española Repsol por su responsabilidad en el caso. Asimismo, remarcó que esta situación no es nueva, ya que solo en el mes de enero ha habido cuatro derrames en la región Loreto.

“He trabajado muchos años en tema ambiental y ya en el mes de enero ha habido cuatro derrames en la zona del Oleoducto Norperuano (Loreto). Lo de la refinería La Pampilla no es nuevo, en el 2020 hubo un derrame más pequeño. Bueno, hay que tomar todas las medidas penales, civiles y administrativas que se tienen que tomar ”, dijo para Exitosa.

El tribuno comentó también el accionar de Repsol y criticó al jefe de la empresa por su pasividad, ya que el desastre ambiental se está expandiendo hasta llegar al puerto de Chancay.

“ Oír al jefe de Repsol Perú es prácticamente un chiste. Él dice que van a ayudar a limpiar las playas pero eso no lo están haciendo al ritmo que se tiene que hacer, ya el derrame está por Chancay y sigue subiendo”, expresó.

Espinosa-Saldaña puntualizó que el problema no tiene que ver únicamente con limpiar las playas, sino también con una labor de remediación para preservar el fondo marino.

“El problema no es solo es limpiar las playas, porque también hay una labor de remediación. ¿Qué pasa con el fondo del mar? En las peñas y más abajo se queda pegado el petróleo y no permite que haya plancton y desarrollo de vida marina. Si eso no se hace con rapidez, se incrusta y toma años sacarlo. Hay que ejecutar acciones exigentes y urgentes, porque si no, vamos a estar con situaciones de daño irreversible”, aseveró.

Finalmente, consideró que tanto Produce como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo deberían tomar cartas en el asunto para proteger a las personas afectadas.

“Produce tiene que multar para poder proteger a los pescadores artesanales, más de 1.500 de ellos se han quedado sin trabajo. Por su parte, el Mincetur tiene que promover a los restaurantes de la zona del Ancón, porque han disminuido en 90% su cobertura de recepción de gente”, concluyó.

Presidente Castillo: “Haremos que Repsol cumpla con sus responsabilidades civiles y legales”

El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió el último lunes 24 con representantes de los pescadores artesanales en la caleta de pescadores de Chorrillos. Desde esta zona se solidarizaron con los pescadores afectados por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, quienes se han visto perjudicados al ver paralizadas sus actividades producto de la contaminación. Frente a los trabajadores del mar, prometió que la empresa Repsol tendrá que asumir sus responsabilidades sociales y penales.