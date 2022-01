Dina Boluarte: “Siempre he sido y sigo siendo de izquierda”

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte Zegarra, se pronunció en sus redes sociales sobre su expulsión del partido político Perú Libre y dijo que siempre fue de izquierda, pero del lado democrático no totalitario.

“Siempre he sido y sigo siendo de izquierda, pero de izquierda democrática no totalitaria”, remarcó.

Este pronunciamiento fue una respuesta a las declaraciones públicas que hizo Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, sobre su persona y su salida de la bancada oficialista.

La vicepresidenta de la República explicó, a través de un comunicado en sus redes sociales, que no fue notificada sobre el procedimiento de su expulsión ni fue citada para conocer las razones que motivaran su separación de Perú Libre.

“No conozco los cargos ni quien los presenta, no se me ha permitido el derecho a la defensa y ni siquiera se me ha comunicado la resolución respectiva”, agregó.

Asimismo, Boluarte calificó de “expulsión bamba” su salida del partido del lápiz y dejó en claro que lo más grave de esta situación es que, de acuerdo al estatuto del propio Perú Libre, debería haberse realizado conforme al Reglamento del Consejo de Disciplina y por el ente competente que es el Consejo de Disciplina del Comité Ejecutivo Regional de Lima; sin embargo, no existe reglamento ni documento alguno que acredite la designación de un presidente de dicha área partidaria, la misma que le anunció su salida.