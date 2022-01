AAR sobre Castillo: “Por momentos dio vergüenza”

Augusto Álvarez Rodrich calificó como calamitosa la primera entrevista internacional de Pedro Castillo concedida al periodista Fernando del Rincón de la CNN.

Horas antes de la transmisión, el presidente de la República hizo un comentario sobre la entrevista. Según el jefe de Estado, temas como las visitas clandestinas a la casa de Sarratea, en Breña, el caso Bruno Pacheco y Karelim López ya están zanjados. “Me he sorprendido con algunas preguntas nada importantes”, comentó.

En la primera parte de la entrevista, Castillo Terrones reiteró que no ha sido “preparado para per presidente del Perú”. Agregó que no tuvo una inducción como sus antecesores, pero indicó que sigue aprendiendo.

Ante ello, Del Rincón precisó que el Perú no es una escuela para aprender. La respuesta del profesor cajamarquino es que “lo va a seguir siendo”.

“Con mucha pena, debo decir que por momentos dio vergüenza (…) Fue terrible ayer lo que vimos por televisión”, analizó el periodista.

Para AAR, Castillo reflejó su falta de preparación para ejercer la Presidencia de la República. Agregó que, en parte, la izquierda peruana es responsable de los continuos errores cometidos por el mandatario, ya que no han sido pertinentes en dar críticas constructivas.

El periodista recordó las declaraciones de Salomón Lerner, quien alegó que nadie se prepara para ser presidente de la República. AAR refutó esta postura alegando que un político debe formarse mínimamente para el cargo que aspira.

“Basta de una mirada contemplativa en el país. La Presidencia de la República del Perú es un cargo que debe producir orgullo, confianza, tranquilidad y no lo que vemos ahora. Mal hacemos si es que la gente de izquierda lo apapacha con declaraciones como esta”, analizó.

Monos y monadas

Tras la publicación de la columna de Augusto Álvarez Rodrich en el diario La República titulada: No darles un arma nuclear a los monos, los trolls volvieron al ataque.

Al respecto, el periodista de LR+ señaló que su escrito hacía referencia a la asamblea constituyente y el peligro que significaría que el Congreso de la República sea la institución encargada de realizarla.

No obstante, en redes sociales se ha formado la idea de que Rodrich hablaba de las personas que apoyan el cambio de Constitución.

“Hay una mancha de troles y creo o me da la impresión de que son pagados por alguna billetera estatal”, dijo.

En este sentido, respondió al tuit de la excongresista Rocío Silva-Santisteban, quien escribió que la columna de AAR es “la clásica prepotencia y soberbia del pontificador del periodismo nacional”.

“Me conmueve lo que dice la señora Rocío Silva-Santisteban. Es evidente que no ha entendido o no quiere entender. Me refería a los congresistas que llegan al Congreso poco preparados”, concluyó.