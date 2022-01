RMP sobre Castillo: “Está claro que el cargo le queda inmenso”

El presidente de la República, Pedro Castillo, ha comenzado una ronda de entrevistas luego de seis meses de asumir el Ejecutivo. Rosa María Palacios se refirió al reportaje publicado por César Hildebrandt en último viernes 21 de enero.

El primer tema sorprendente, para RMP, fue Karelim López. Según Castillo Terrones, no posee ningún tipo de vínculo laboral o amical. Agregó que nunca la citó a la casa de Sarratea, en Breña. Asimismo, alegó que no tenía conocimiento alguno de la fiesta de cumpleaños realizada para su hija menor organizada por la empresaria en Palacio de Gobierno.

El profesor cajamarquino también marcó distancia con el fundador de Perú Libre y exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. El mandatario resaltó que poseen una relación cordial.

Durante la entrevista publicada en Hildebrandt en sus trece, el periodista le hace notar al jefe de Estado que Daniel Salaverry no es un personaje idóneo, según la ley, para ocupar el cargo de presidente del directorio de Perupetro.

Sin embargo, Castillo Terrones no rectificó su decisión pese al informe de la Contraloría donde especifica que el excandidato presidencial no cumple con los requisitos.

“Cuando se le pone un caso concreto, no lo rectifica ni lo reconoce y eso dice mucho del carácter del presidente (…) Si estas aprendiendo, aprendes y no vuelves a hacer lo mismo que te están diciendo que estás haciendo (mal)”, dijo Palacios.

En otro momento, el presidente aclaró que en la casa de Sarratea no ve temas oficiales. Por el contrario, solo toca temas familiares y se reúne con sus paisanos.

No obstante, Palacios recordó que, en el informe periodístico de Cuarto Poder, se visualizó la entrada del ministro de Defensa, Juan Carrasco, quien en un primer momento afirmó que acudió a la vivienda, ubicada en Breña, para conversar temas de su cartera.

Ante los cuestionamientos sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, países que viven en dictaduras, el jefe de Estado evitó dar una respuesta concisa. La letrada precisó que no hacer ese deslinde lo acerca a Vladimir Cerrón y a su Ideario y Programa marxista, leninista y mariateguista.

“Castillo no es capaz porque no quiere o porque no puede marcar la cancha democrática a pesar de que se define como un demócrata”, acotó.

Para RMP, César Hildebrandt logró realizar un perfil del mandatario mediante sus preguntas pese a las evasivas del presidente. Sin embargo, resaltó que aún persiste la pregunta de ¿quién es Pedro Castillo?

“Está claro que el cargo le queda inmenso, que no tiene capacidad de gestión, de liderazgo, de decisión y está muy confundido y desorientado en muchas cosas”, concluyó.