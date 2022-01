Presidente Castillo: “Haremos que Repsol cumpla con sus responsabilidades civiles y legales”

El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió – este lunes 24 – con representantes de los pescadores artesanales en la caleta de pescadores de Chorrillos. Desde esta zona se solidarizaron con los pescadores afectados por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, quienes se han visto perjudicados al ver paralizadas sus actividades producto de la contaminación. Frente a los trabajadores del mar prometió que la empresa Repsol tendrá que asumir sus responsabilidades sociales y penales.

“A mí también me duele ver cómo se contamina, cómo se hace lo que se quiere y al final no se dice nada. Si esta contaminación fuese por parte del gobierno o de un pescador ya estaríamos todos los días en las páginas, todos los días en las pantallas, pero como es de estas empresas que están del otro lado y siempre quieren a un trabajador marginado hay un silencio absoluto”, declaró desde Chorrillos.

En esta línea, el jefe de Estado adelantó que Repsol deberá asumir sus responsabilidades por el daño generado al litoral peruano: “Desde el Gobierno digo que esta empresa se va a hacer que cumple con sus responsabilidades penales, civiles y administrativas porque de eso se trata. No es la primera vez que Repsol hace esto con el país”, agregó.

Gran impacto del derrame de petróleo

El derrame de petróleo en Ventanilla, registrado el último sábado 15 de enero, no solo ha afectado a los bañistas y residentes de la zona, sino que también ha perjudicado a la biodiversidad marina del lugar. A través de redes sociales, diversos cibernautas dieron a conocer la grave situación y pidieron ayuda.

Según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp), el derrame de petróleo afectó la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras-Islotes de Pescadores y la Zona Reservada de Ancón. Desde el Gobierno advierten que el plan de contingencia de Repsol fue tardío. El presidente Pedro Castillo condenó el desastre ecológico y señaló que no habrá impunidad. Daños durarán hasta 20 años.

Vásquez: Repsol debe asumir su responsabilidad

Durante la mañana de este lunes, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, señaló que la empresa Repsol no puede desmarcarse de su responsabilidad frente al derrame de 6.000 barriles de petróleo al mar de Ventanilla ya que en nuestro país opera la “responsabilidad objetiva” que establece que toda empresa que realice labores riesgosas debe asumir cualquier daño que se genere producto de su labor.