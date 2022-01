Pedro Castillo: los momentos más cuestionados de sus primeras entrevistas nacionales

En tan solo una semana, el presidente de la República, Pedro Castillo, dio dos entrevistas a medios nacionales, que se convirtieron en las primeras que brindó desde que asumió su mandato. Frente a los periodistas César Hildebrandt y Nicolás Lúcar, el jefe de Estado dejó algunos momentos que fueron más cuestionados que alabados por la población.

El mandatario se refirió sobre diversos personajes de la política peruana con quienes se vio vinculado durante sus primeros seis meses de gobierno y que, en su momento, causaron cuestionamientos en su contra.

“A mí nadie me pagó la campaña”

Pedro Castillo, durante su entrevista con Nicolás Lúcar, aseguró que ninguna empresa financió su candidatura a la presidencia de la República en 2021, por lo que nadie podría chantajearlo para obtener beneficios durante su gestión.

El mandatario también se refirió a los empresarios que operan en el país e hizo un llamado a que tengan una labor responsable en relación con el Gobierno y no hagan ofrecimientos para obtener facilidades o preferencias por parte del Ejecutivo.

“A mí no me va a dar ningún temor porque a mí nadie me pagó la campaña, a mí ninguna empresa me va a venir a chantajear. Reto a cualquier empresario o empresa a que si viene con esa costumbre de dar algo para ganar algo a cambio, se está equivocando” , declaró a Exitosa.

Castillo sobre Samir Abudayeh: “Nunca hablé con él ni lo conozco“

Castillo Terrones se refirió al empresario Samir Abudayeh, gerente y representante de Heaven Petroleum Operators (HPO), empresa que ganó licitación de US$ 74 millones con Petroperú, contrato que finalmente fue cancelado por la entidad estatal.

El jefe de Estado afirmó no conocer a Abudayeh y que no recuerda si alguna vez “le estrechó la mano” en alguna reunión.

“No sé quién lo atendió, ni en qué momento ingresó, no sé si yo tuve la suerte de estrechar la mano con él, pero tampoco lo conozco al señor. Si es que vino como cualquier organización, hay diferentes despachos, hay diferentes espacios y una comisión que los atiende, (de repente) en un momento protocolar yo voy, y lo saludo (…) Personalmente, nunca hablé con él, ni lo conozco. Nunca me dirigió la palabra y no lo conozco a este señor. Acá no se tratan los temas de licitaciones ”, declaró

“La señora Karelim López no es mi amiga”

El mandatario aseguró durante su entrevista para Hildebrandt en sus trece que la empresaria Karelim López no es su amiga y nunca la citó para conversar en la casa del pasaje Sarratea, tras la polémica por las visitas que realizó la empresaria a Palacio de Gobierno y tras ser captada entrando al inmueble ubicado en Breña.

“La señora Karelim López no es mi amiga... Es una persona que, como cualquier ciudadano, ingresa a alguna entidad, ingresa a Palacio y no nos arrastra ningún vínculo amical, ningún vínculo laboral” , aseveró el último viernes.

Asimismo, precisó que nunca la citó ni se han encontrado en el inmueble, por lo que estaría presto a clarificar el asunto para que se siga un proceso transparente.

Karelim López Arredondo. Foto: difusión

Pedro Castillo no cree en las encuestas

El presidente de la República se mostró escéptico al ser consultado por el periodista César Hildebrandt acerca del resultado de las últimas encuestas en las que su popularidad y aprobación han disminuido considerablemente, por lo que se ha registrado una pérdida de 30 puntos. Para Castillo, esas son “lecturas del momento” y está abocado en temas de agenda más importantes.

“ No le tengo tanta fe a las encuestas, que son lecturas de momentos. Estoy más preocupado por la pandemia y la salud de la gente. Estoy preocupado porque los niños regresen a las escuelas. Estoy preocupado por los pueblos que son víctimas de la anemia, de la pobreza, sin carreteras. Me preocupa el problema de la delincuencia”, manifestó en entrevista.

Castillo sobre designaciones de Bellido y Pacheco: A veces uno se equivoca y aprende de sus errores

Pedro Castillo se pronunció sobre las designaciones de Guido Bellido, como presidente del Consejo de Ministros durante los primeros meses de Gobierno, y acerca del nombramiento de Bruno Pacheco como secretario general de Palacio de Gobierno. El mandatario admitió haberse equivocado al colocar a ambos en dichos cargos y aseguró que ha aprendido de ello.

“Bueno, a veces uno se equivoca y uno aprende de sus errores” , contestó el jefe de Estado a César Hildebrandt durante una entrevista publicada en el semanario Hildebrandt en sus trece este viernes.

En ese sentido, el periodista le consultó si había aprendido de los errores que aseguró haber cometido, a lo que él contestó que ha “tenido que asumirlo y en esa distancia veo cuánta distancia hay entre creer y ver”.

Presidente Pedro Castillo junto al ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco. Foto: difusión

Pedro Castillo confiesa que no lee periódicos ni ve televisión

El mandatario confesó que no lee periódicos ni ve televisión, ya que ha priorizado trabajar por el bien del país.

“ Yo nunca tengo tiempo para leer los periódicos (…) No miro ni televisión. Yo me levanto a las cinco de la mañana y acá estoy (en Palacio) desde las cinco y media de la mañana hasta las doce de la noche, y algunos de mis trabajadores son testigos”, manifestó.

Asimismo, recordó que cuando era candidato a la presidencia del Perú habían algunos medios de comunicación que lo atacaban muy seguido, lo cual se veía reflejado en las encuestas.

Castillo sobre designación de Salaverry: Para gobernar se necesita gente de otras canteras

El jefe de Estado se refirió a la designación del excongresista Daniel Salaverry en la empresa estatal Perupetro a pesar de que no cuenta con experiencia en la gestión de hidrocarburos. Al respecto, el presidente sostuvo que para gobernar se necesitan profesionales de otras canteras políticas.

El mandatario indicó que, pese a que el excandidato a la presidencia por Somos Perú ha sido crítico de su administración, puede aportar otros puntos de vista para el buen gobierno.