Pedro Castillo: “El Perú va a seguir siendo mi escuela para ser presidente”

El presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó que el Perú es como su escuela debido a que considera que una institución educativa es “hacer las cosas bien” y “corregir las cosas que están mal”. El jefe de Estado indicó que este tipo de gestión es su aporte a otras regiones del mundo.

“(Fernando del Rincón: ‘El Perú no es su escuela para aprender a ser presidente’) Lo va a seguir siendo. Para mí la escuela es hacer las cosas bien, corregir las cosas que están mal y hacer las cosas para bien de todos los peruanos. Aparte que la conozco, esta también es una forma de contribuir con el Perú, al mundo y América Latina”, declaró a CNN en Español.

Al ser consultado sobre los cuestionamientos a ciertos nombramientos efectuados desde su despacho, como Guido Bellido e Iber Maraví, el mandatario afirmó que “encontró estas personas en el pueblo aportando al país, como profesionales y dirigentes”.

El periodista Fernando del Rincón recordó que, a raíz de estas críticas a la gestión de Castillo Terrones, desde el Congreso se impulsó una moción de vacancia en su contra.

“Por supuesto (que voy a terminar mi mandato), el pueblo me ha traído acá. No para hacer lo que se sospecha, sino para hacer las cosas bien. Yo no voy a robarle un centavo a mi país”, dijo Castillo el mandatario.

Pedro Castillo: “Jamás se ha trasladado el despacho presidencial a Breña”

En otro punto de la entrevista, el presidente Pedro Castillo indicó que un presunto despacho clandestino en Breña “es una mentira”. El gobernante precisó que “no se trataron temas de Estado” y que “no recuerdo nombres” de los visitantes al domicilio ubicado en el pasaje Sarratea.

“Han podido llegar empresarios, ronderos, campesinos, maestros, quien quiera”, acotó.

Del Rincón preguntó sobre la presencia de la empresaria Karelim López en dicha casa, a lo que Castillo Terrones señaló que “esas visitas son editadas y son montadas”. En relación a la fiesta que la empresaria realizó a su mejor hija, el mandatario aseguró que no estar enterado de ello.

“Jamás se dijo que iba a traer estos regalos. Para mí fue una sorpresa escuchar música y encontrar a mi hija en una fiesta Yo no tengo confianza. Jamás le he ido a conocer a esta señora”, agregó.