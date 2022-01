Ministro Ramírez: “A una empresa sin comportamiento ambiental se le tiene que sancionar”

El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, se pronunció respecto a una posible sanción a la empresa Repsol, que es responsable del derrame de 6.000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla. El funcionario de Estado aclaró que a una compañía que no tiene algún tipo de comportamiento a favor del medio ambiente tiene que se sancionada.

“Nosotros vamos a llevar un paquete de normativas al Legislativo y no vamos a permitir que ninguna empresa, no solo Repsol, no asuma la contaminación que desarrolla dentro de sus actividades ”, señaló en diálogo con Exitosa desde Ancón, a donde la mañana de este lunes llegaron 200 infantes de la Marina de Guerra para unirse a la labor de limpieza.

“Si es posible, a una empresa que no se alinea y no tiene un comportamiento ambiental se le tiene que sancionar y, finalmente, cancelar las licencias ”, agregó el ministro.

Asimismo, Ramírez aclaró que retirar la licencia a Repsol no depende solamente del Ministerio del Ambiente, pues explicó que desde su sector solo se ven las políticas ambientales, regulatorias y fiscalizadoras. Ante ello, recordó que los permisos de operaciones los otorgan diversas instituciones.

“El procurador ya ha iniciado las acciones legales. Sin perjuicio de eso, hemos pasado las acciones con la fiscalía ambiental y con la policía ecológica. Estas acciones son paralelas, hay sanciones, hay acciones civiles”, sostuvo.

Mirtha Vásquez sobre posible sanción

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, también se manifestó sobre una posible sanción a Repsol por el derrame de petróleo e indicó que se revisan los aspectos legales para determinar qué medidas se van a tomar.

“Nosotros estamos evaluando los aspectos legales. Todavía no se puede decir que se va a suspender la licencia, ya que eso va a depender mucho de la evaluación que hagamos sobre los términos legales bajo los que está operando la empresa y qué tipo de sanciones e infracciones se están cometiendo. Eso determinará cuáles son los mecanismos legales que vamos utilizar, pero en efecto estamos revisando toda esa parte”, dijo para RPP.