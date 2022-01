Juan Carrasco: ¿qué se sabe del estado de salud del ministro de Defensa?

El ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Edgardo Rebagliati la noche del último domingo 24. Su internamiento está relacionado a complicaciones de la COVID-19.

El titular del Mindef anunció que había dado positivo a coronavirus el pasado 18 de enero, pero en ese momento su salud se encontraba estable y solo necesitaba mantener el aislamiento respectivo.

En ese sentido, la primera ministra Mirtha Vásquez y el ministro de Salud Hernando Cevallos se pronunciaron sobre el estado de Salud del titular del sector Defensa y brindaron mayores detalles sobre su hospitalización.

Cevallos sobre Carrasco: ”Tiene un 40% de compromiso pulmonar”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que Juan Carrasco, titular de Defensa, tiene casi la mitad de sus pulmones comprometidos debido a la COVID-19 y que el equipo médico tratante se encuentra evaluando su situación.

En diálogo con RPP, el titular del Minsa confirmó que en la noche del domingo 23 la familia de Carrasco Millones comunicó que el ministro de Estado presentaba complicaciones para poder respirar, por lo que fue ingresado al hospital Edgardo Rebagliati en Jesús María.

“El ministro Carrasco presentó dificultad respiratoria el domingo y fue internado en un hospital, la familia lo comunicó ayer y el ministerio lo hizo publico hoy. Tiene un 40% de compromiso pulmonar, tiene cánula de alto flujo y se evalúa si pasa a ventilación mecánica. El ministro tenia dos dosis, una el 10 de diciembre y otra el 31 de diciembre”, manifestó.

El ministro de Salud comentó también que Juan Carrasco contaba con la dos primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19, pero que fueron aplicadas recién en diciembre, el 10 y 31 respectivamente.

En ese sentido, confirmó que, aunque su rango de edad le habría permitido vacunarse mucho antes, no pudo hacerlo debido a una condición de salud que le impidió inocularse hasta el último mes del 2021. Por ello, no pudo recibir oportunamente la dosis de refuerzo.

“Si bien la vacuna genera defensas luego de la segunda semana o tercera semana, era justo el tiempo que el ministro tenía al momento de contagiarse (el 18 de enero). Estamos viendo si hay algún factor de riesgo, el ministro nos dijo que tenía una condición de salud que le impedía vacunarse en el momento en que le correspondía al tratarse de un hombre de 45 años”, añadió Cevallos.

Mirtha Vásquez: “Hago un llamado a que la ciudadanía no baje los brazos”

La presidenta del Consejo de Ministro, Mirtha Vásquez, se pronunció sobre el estado de salud del ministro de Defensa y señaló que viene siendo monitoreado por médicos del Minsa.

“Respecto a la situación de salud de nuestro colega Juan Carrasco, como se informó oportunamente él ha contraído el virus pese a que está con sus vacunas correspondientes. A veces suceden este tipo de situaciones en las que pese a que están vacunados se complica la situación de salud por algunos factores complementarios. Nos estamos informando sobre a qué se debe esta complicación y él ya está siendo atendido. En las próximas horas conoceremos más sobre su situación”, declaró en conferencia de prensa.