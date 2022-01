Boluarte: Expulsión de Perú Libre se dio por no pensar conforme a Vladimir Cerrón

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, se pronunció sobre la decisión del Comité Regional de Lima Metropolitana de Perú Libre de expulsarla —este último domingo— luego que ella declarara que “nunca abrazó el ideario de Perú Libre”, en entrevista con La República. Manifestó que su actividad partidaria fue disminuyendo tras pasar a la segunda vuelta electoral del 2020.

“Desde hace muchos meses, desde que pasamos a la segunda vuelta, mi actividad partidaria en el partido Perú Libre ha venido de más a menos por las discrepancias internas que se venían manejando”, dijo en conferencia de prensa.

En esta línea, Dina Boluarte señaló que su salida se debió a la poca tolerancia dentro del partido para quienes no pensaran igual que Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre.

“En algún momento yo dije que las discrepancias internas maduramente se deben atender en la interna del partido, pero esto no ha sido así y no es la primera vez que me han intentado expulsar del partido por el simple hecho de no opinar o no pensar conforme al secretario general del partido desea. Las ideas se tienen que debatir a la interna y respetar lo que cada uno de sus militantes dice”, agregó.

Perú Libre expulsa a Dina Boluarte

El último domingo, el Comité Regional de Lima Metropolitana de Perú Libre decidió expulsar a la vicepresidenta Dina Boluarte de la agrupación tras “quebrantar la unidad del partido e ir en contra del estatuto, ideario, y programa, el mismo que será considerado como falta grave”, además de romper, de acuerdo al comité, otro de los acuerdos por haber cometido “difamación o desprestigio del partido”.

En efecto, por medio del informe n.º 0001-2022-CER-PNNPL/LM/CD, dirigido al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, la Comisión de Disciplina del Comité Regional de Lima de Perú Libre informó de la expulsión de Dina Boluarte a raíz de una entrevista publicada en La República este domingo 23 de enero.