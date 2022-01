Vásquez sobre salud de Juan Carrasco: “Hago un llamado a que la ciudadanía no baje los brazos”

La presidenta del Consejo de Ministro, Mirtha Vásquez, se pronunció sobre el estado de salud del ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, quien se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Edgardo Rebagliati desde el domingo 23, tras dar positivo por COVID-19. Señaló que el funcionario viene siendo monitoreado por médicos del Minsa.

“Respecto a la situación de salud de nuestro colega Juan Carrasco, como se informó oportunamente él ha contraído el virus pese a que está con sus vacunas correspondientes. A veces suceden este tipo de situaciones en las que pese a que están vacunados se complica la situación de salud por algunos factores complementarios. Nos estamos informando sobre a qué se debe esta complicación y él ya está siendo atendido. En las próximas horas conoceremos más sobre su situación”, declaró en conferencia de prensa.

Ante lo ocurrido con el titular del Mindef, Mirtha Vásquez hizo un llamado a que la ciudadanía no baje los brazos en plena tercera ola de la pandemia: “Hago un llamado a la ciudadanía, a las propias autoridades a no bajar la guardia y seguir asumiendo las medidas de bioseguridad necesarias. Hay que ser conscientes de que estamos ante una tercera ola y no hay que bajar la guardia”, agregó.

Juan Carrasco está internado en UCI por COVID-19

Este lunes se informó que el titular de Defensa, Juan Carrasco, fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Edgardo Rebagliati el último domingo 23 de enero. Según fuentes de La República, el ingreso del también exministro del Interior se debe a complicaciones relacionadas a su contagio de COVID-19.

De acuerdo con un reciente comunicado del Ministerio de Defensa, Carrasco Millones fue ingresado al hospital de EsSalud durante la noche del domingo. Por medio de su cuenta de Twitter, se informó que ya ha recibido las primeras atenciones y se espera que vuelva a ser evaluado para conocer su estado actual de salud.

Frente a ello, RPP ha señalado que, según sus fuentes, el titular de Defensa tendría comprometido el 40% de sus pulmones. Sin embargo, el ministerio no se ha precisado dicha información.