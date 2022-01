Pedro Castillo: “Que se metan en la cabeza que yo soy el presidente”

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, brindó este domingo su primera entrevista televisiva desde que asumió el máximo cargo en Palacio de Gobierno. Instó a los peruanos que todavía no lo reconocen como jefe de Estado a que “se metan en la cabeza que es el presidente del Perú”. Agradeció a quienes le brindaron su apoyo durante la campaña y quienes al día de hoy lo siguen respaldando.

“Yo agradezco al pueblo peruano y para los que todavía no comprenden, soy el presidente del Perú. (…) Le pido a la gente que aún no entiende y no concibe de que soy presidente a que se metan a la cabeza que no he venido a hacer lo mismo que los gobernantes anteriores”, declaró a Exitosa.

En esta línea, el mandatario reconoció que él no estaba preparado para ocupar el máximo cargo en Palacio de Gobierno: “Como cualquier ciudadano tengo un sueño, pero llegar a la presidencia de la República no. Yo no fui preparado para ser presidente, a mí nadie me entrenó, ni siquiera habiendo sido electo como tuvieron otros candidatos electos con horas o días de inducción. Es parte de la lucha, yo sigo aprendiendo”, señaló.

Castillo: “Yo voy a conducir al país al bienestar, no al fracaso”

Por otro lado, el presidente Castillo renovó su compromiso con la población y prometió que al final de su mandato se podrá decir que se avanzó en el cierre de brechas de oportunidades para la población de los diferentes estratos sociales del país. Señaló que su gran sueño que todos los peruanos tengan las misma oportunidades.

“Yo voy a conducir al país al bienestar, no al fracaso. Quiero que la sociedad diga al final de mi gobierno que todos tienen la oportunidad de ser educados, que el hombre que está en Lima, que quien esté en Miraflores o en San Isidro tenga las mismas oportunidades que aquellas personas que están en el último rincón del país”, agregó.