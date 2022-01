Ministro de Energía y Minas habría mentido ante comisión del Congreso sobre asunción de Salaverry

El ministro de Energía y Minas (Minem), Eduardo Gonzalez Toro, fue citado ante la comisión de Congreso que lleva el mismo nombre del ministerio para que informe sobre el nombramiento de Daniel Salaverry como director de Perupetro el último viernes 14 de enero. Según un reportaje de Panorama, el titular del Minem habría mentido ante el grupo parlamentario de trabajo.

En este sentido, Gonzalez expuso al presidente de la Comisión de Energía y Minas, Carlos Alva (Acción Popular) que Salaverry solo había sido nombrado pero no asumió las funciones como tal , debido a que no tenía la aprobación de la junta de accionistas.

“Si la junta de accionistas niega el señor (Daniel Salaverry) no puede entrar y no puede tomar posesión de su cargo. No puede entrar a las oficinas mientras la junta de accionistas no le dé el pase , o sea, no hagan la votación a favor”, afirmó el ministro.

Sin embargo, el congresista de Fuerza Popular y miembro de la comisión en cuestión, Jorge Morante, cursó un oficio a Perupetro para conocer el estado del nombramiento de Daniel Salaverry.

La empresa le respondió numerando las reuniones que había tenido el ex congresista fujimorista, así como la realización de la comisión de transferencia, el otorgamiento de oficina, celular, laptop, vehículo particular y chofer .

“El señor ministro ha ido con toda frescura a mentirle a la comisión de Energía y Minas sobre este tema, ha ido a engañar a la comisión y por ende a la ciudadanía”, precisó el legislador a Panorama.

Cuestionada designación de Daniel Salaverry en Perupetro

Como se informó, el domingo 9 de enero salió la resolución que hacía público el nombramiento de Salaverry como director de Perupetro, lo cual generó polémica debido a que se cuestionaba su experiencia en el sector.