Congresistas del magisterio advierten que sería un error que Perú Libre se aísle políticamente

Nuevos roces en el oficialismo. Perú Libre, por momentos, se asemeja a una tetera con agua en su punto más cercano de ebullición. Cada cierto tiempo, una declaración puede encender el fogón y liberar temas pendientes y sin resolver dentro de los círculos más influyentes del partido de gobierno. El último, una declaración de la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, quien —sin ánimo de encender la pradera— declaró a este medio que “nunca abrazó el ideario de Perú Libre”. ¿El resultado? La pradera se incendió y el Comité Regional de Lima del partido del lápiz anunció este domingo su expulsión por “falta grave”.

En entrevista con La República, Dina Boluarte respondió a la pregunta sobre si se había distanciado de las bases de Perú Libre, a lo que ella respondió: “Mire, yo nunca he abrazado el ideario de Perú Libre. En campaña lo que hemos dicho es que queremos un sistema universal de salud, queremos hacer de la educación una más cerca a la realidad peruana”, señaló. Sus palabras generaron una respuesta inmediata de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, quien a través de su cuenta de Twitter dejó a la interpretación de la población su evaluación sobre la entrevista a la ministra: “No sé por qué, pero Dina Boluarte me recuerda al filósofo “Hipócrates”, escribió.

Lo que no quedó para la interpretación es el comunicado oficial emitido por el Comité Regional de Lima Metropolitana de Perú Libre, el cual anunció la expulsión de la vicepresidenta Dina Boluarte de la agrupación tras “quebrantar la unidad del partido e ir en contra del estatuto, ideario, y programa, el mismo que será considerado como falta grave”. Además, de quebrantar otro de los acuerdos por haber cometido “difamación o desprestigio del partido”.

Respuesta desde el bloque magisterial

En conversación con La República, el maestro de Pasco y parlamentario por Perú Libre, Pasión Dávila, evitó pronunciarse sobre la reciente expulsión de Boluarte del partido, al considerar que debe ser respetuoso de los procesos internos del partido oficialista en su calidad de invitado. Advierte que “de Perú Libre hay muchos aspectos que podemos rescatar”, pero es claro al señalar que si hay algo que jamás podrá compartir “es el sectarismo”. Considera que sería un error que la bancada oficialista quedara aislada debido a estas disputas.

Pasión Dávila advierte que sería un error que disputas internas de Perú Libre perjudiquen el trabajo de la bancada oficialista. Foto: Congreso

“No podemos ser una isla, no podemos generar aislamiento en este mundo de globalización, sino el entendimiento entre nosotros buscando el bienestar común, así pensamos los que estamos del lado del magisterio. (…) Todo extremo es dañino, no podemos inducir a eso. (…) Por encima de la ideología está la idea sobre el bienestar de nuestra sociedad. Yo siempre he sido bastante crítico sobre el imponer las ideas porque eso no es así, tenemos que respetar el pensamiento”, señala tras analizar el último enfrentamiento entre Boluarte y Cerrón.

Por su parte, la docente cusqueña y congresista oficialista Katy Ugarte dice también ser consciente de su posición de invitada al señalar que es respetuosa del ideario que encontraron y que fue elaborado antes de su llegada, pero considera que el desarrollo de la bancada no puede ceñirse a este ideario exclusivamente, ya que advierte el carácter cambiante de la realidad nacional.

“Yo respeto su opinión. Sobre el ideario, nosotros como bloque magisterial hemos sido invitados, incluido el presidente. Todo está sujeto a la realidad del Perú y hay cambios porque no puede ser estático (el trabajo realizado) porque hay situaciones donde en un ideario no estamos con la realidad que vive el país y tenemos que ubicarnos en ese aspecto”, expresó.

Katy Ugarte es profesora y actualmente congresista de la región Cusco. Dice respetar el ideario de Perú Libre, pero espera que el trabajo parlamentario no se restrinja a él. Foto: Congreso

¿Perú Democrático es una puerta de salida para los de Perú Libre?

Ante las discrepancias internas, los congresistas Guillermo Bermejo, Hamlet Echevarría, Roberto Kamiche y Betssy Chávez decidieron abandonar la bancada oficialista para conformar un nuevo grupo parlamentario denominado Perú Democrático. El cisma dentro del grupo parlamentario de Perú Libre generó el nacimiento de otra agrupación satélite al Ejecutivo, la cual podría ser una puerta de salida para quienes quisiesen dejar atrás los contantes enfrentamientos a la interna de este partido.

Al respecto, Katy Ugarte adelantó que no tiene pensado cambiarse de bancada, ya que está más a favor de consensuar a la interna de su agrupación. Señala que existe unidad, al menos dentro del bloque magisterial: “Son decisiones personales que se han tomado (quienes se fueron a Perú Democrático), las respetamos y ellos responderán a sus acciones porque nadie le puede prohibir a nadie que arme otra bancada, para nosotros también fue algo sorpresivo”, sostuvo.

Por su parte, Pasión Dávila adelantó que el tema ha sido conversado dentro del bloque magisterial y ellos concluyeron que siguen queriendo formar parte de Perú Libre: “Como estamos en un país democrático, es potestad de ellos (quienes se fueron). Cada persona tiene su posición y ellos tendrán que explicar sus motivos. Nosotros, por ahora, estamos con Perú Libre, el sector magisterial está bien unido y nosotros estamos marcando nuestra posición y tiene que ser así”, agregó.