Pedro Castillo: “Vladimir Cerrón ha entendido que por encima de todo está el país”

El presidente Pedro Castillo comentó sobre la relación que tiene con Perú Libre y con el secretario general de dicha agrupación, Vladimir Cerrón. Señaló que el partido debe comprender que ahora es el presidente de todo el Perú y aseguró que Cerrón Rojas “ha entendido que por encima de todas las cosas está el país”.

“ Yo no le debo nada a nadie, tampoco él (Cerrón) me debe. Pero yo soy consciente de que para llegar a ser gobierno tienes que ser militante de un partido. Y también el partido tiene que ser consciente de que yo asumiendo el gobierno ya no soy presidente del partido, soy presidente de todos los peruanos. Las puertas están abiertas para el doctor Cerrón y para todos los partidos”, expresó el mandatario en diálogo con Exitosa.

Asimismo, negó que Cerrón, quien ha sido sentenciado por corrupción, piense que tiene el derecho a poner ministros en el gabinete. “No es así. Inclusive, últimamente hemos conversado, al igual que otros actores políticos. Hemos hablado si estamos avanzando o no sobre lo que habíamos planteado para el país: las vacunas y el retorno a la presencialidad”, dijo.

Y agregó: “Me habló sobre el espacio para los gobernadores regionales; él ha sido gobernador regional. Me trasladó también su experiencia en el sector salud, que uno no solo tiene que hablar de las vacunas, es necesario emprender en el primer nivel de atención”.

“Que se metan en la cabeza que yo soy el presidente”

Durante la entrevista, el jefe de Estado también exhortó a los peruanos que todavía no lo reconocen como primer mandatario a que “se metan en la cabeza que es el presidente del Perú”. De igual forma, agradeció a quienes le brindaron su apoyo durante la campaña y a quienes aún lo siguen respaldando.

Yo agradezco al pueblo peruano. Y para los que todavía no comprenden, soy el presidente del Perú. (…) Le pido a la gente que aún no entiende y no concibe de que soy presidente a que se metan a la cabeza que no he venido a hacer lo mismo que los gobernantes anteriores”, manifestó.