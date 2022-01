Pedro Castillo sobre Samir Abudayeh: “Personalmente nunca hablé con él, ni lo conozco”

El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió al empresario Samir Abudayeh, gerente y representante de Heaven Petroleum Operators (HPO), empresa que ganó US$ 74 millones con Petroperú, contrato que finalmente fue cancelado por la entidad estatal, tras una licitación dada luego de varias reuniones registradas en Palacio de Gobierno en octubre pasado.

En efecto, durante una entrevista difundida por Exitosa este domingo 23 de enero, Pedro Castillo negó conocer a Samir Abudayeh, afirmando que no recuerda si alguna vez “le estrechó la mano” en una reunión.

“No sé quién lo atendió, ni en qué momento ingresó, no sé si yo tuve la suerte de estrechar la mano con él, pero tampoco lo conozco al señor . Si es que vino como cualquier organización, hay diferentes despachos, hay diferentes espacios y una comisión que los atiende, (dé repente) en un momento protocolar yo voy, y lo saludo (….) Personalmente nunca hablé con él, ni lo conozco. Nunca me dirigió la palabra y no lo conozco a este señor . Acá no se tratan los temas de licitaciones.”, declaró.

Seguidamente, al ser consultado sobre lo dicho por Samir Abudayeh, quien reconoció haber sostenido reuniones con Pedro Castillo el 15 y 18 de octubre de 2021, el mandatario mencionó que si se dio dicho encuentro “no lo recuerda”.