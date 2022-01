Castillo: “A mí nadie me pagó la campaña y ninguna empresa me va a venir a chantajear”

El presidente de la República, Pedro Castillo, hizo un llamado a que los empresarios actúen de forma responsable frente al Gobierno y no se acerquen con ofrecimientos a cambio de beneficios de parte del Ejecutivo. Aseguró que ninguna empresa podrá chantajearlo porque “nadie le pagó la campaña”.

“A mi no me va a dar ningún temor porque a mí nadie me pagó la campaña, a mí ninguna empresa me va a venir a chantajear. Reto a cualquier empresario o empresa a que si viene con esa costumbre de dar algo para ganar algo a cambio se está equivocando”, declaró a Exitosa.

En este sentido, el jefe de Estado prometió que al final de su mandato se podrá decir que se avanzó en el cierre de brechas de oportunidades para la población: “Yo voy a conducir al país al bienestar, no al fracaso. Quiero que la sociedad diga al final de mi gobierno que todos tienen la oportunidad de ser educados, que el hombre que está en Lima, que quien esté en Miraflores o en San Isidro tenga las mismas oportunidades que aquellas personas que están en el último rincón del país”, agregó.

Sobre las visitas de Abudayeh a Palacio de Gobierno

Castillo Terrones se refirió al empresario Samir Abudayeh, gerente y representante de Heaven Petroleum Operators (HPO), empresa que ganó US$ 74 millones con Petroperú, contrato que finalmente fue cancelado por la entidad estatal, tras una licitación dada luego de varias reuniones registradas en Palacio de Gobierno en octubre pasado.

“No sé quién lo atendió, ni en qué momento ingresó, no sé si yo tuve la suerte de estrechar la mano con él, pero tampoco lo conozco al señor. Si es que vino como cualquier organización, hay diferentes despachos, hay diferentes espacios y una comisión que los atiende, (dé repente) en un momento protocolar yo voy, y lo saludo (….) Personalmente nunca hablé con él, ni lo conozco. Nunca me dirigió la palabra y no lo conozco a este señor. Acá no se tratan los temas de licitaciones.”, sostuvo.

Sobre su relación con Karelim López

Antes los cuestionamientos por su relación con la empresaria Karelim López, el presidente de la República aseguró que no es su amiga ni ha sido citada para conversar de manera personal, luego de la polémica por las visitas que realizó la empresaria a Palacio de Gobierno y tras ser captada entrando al inmueble del jirón Sarratea, en Breña.