Gobierno va al Tribunal Constitucional por ley contra referéndum, pero no tendría los votos

El Consejo de Ministros confirmó que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) tras la decisión del Congreso de aprobar por insistencia la ley que establece que toda reforma constitucional deberá ser aprobada por el Legislativo antes de que sea sometida a referéndum; pero es difícil que la demanda logre los 5 votos que necesita para ser admitida, debido a que dos miembros de ese organismo han adelantado opinión.

De manera preliminar, mucho antes de que se apruebe la norma, la magistrada del TC, Marianella Ledesma, dijo en RPP que ”de lo que he escuchado tendría que decir, en borrador, que no hay mayor cambio que lo que dice ya la Constitución”.

Tratando de ser cuidadoso, Eloy Espinoza expresó sus reservas. “Para el académico que no es juez puede decir que esta ley repite lo que ya estaba puesto, pero el juez que debe resolver no puede decir que hay una repetición, porque lo que va a decir el Gobierno es que estoy adelantando opinión”, indicó.

Ley vulnera derecho

Para la PCM, la norma vulnera el derecho fundamental de participación política directa de la ciudadanía, reconocido en el artículo 31 de la Constitución, y en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al restringir arbitrariamente la realización del referéndum y condicionar que la consulta popular sea aprobada previamente por el Congreso, lo cual sería abiertamente inconstitucional. “La norma afecta principios constitucionales, como el balance de poderes y la democracia”, dijo en comunicado.

Según el profesor en derecho constitucional Pedro Grandéz, no es cierto que es una norma repetitiva. “En la Constitución estaba abierta la interpretación constitucional para una consulta vía democracia directa. Era una de las posibilidades interpretativas y ahora esa posibilidad la quiere imponer el Legislativo. Había dos formas y ahora hay una sola manera de interpretar”, sostuvo.

Precisó que el Legislativo se presenta como el único intérprete de una controversia que va a llegar al TC, pero está bien que termine en esa instancia, debido a que el TC es el intérprete supremo.

“Que el TC diga si esa norma es compatible con la Constitución, desde mi punto de vista, es una interpretación restrictiva”, demandó, y agregó que el legislativo ha tomado una posición que no le corresponde. “El Legislativo está reformando la Constitución a través de una ley, es una inconstitucionalidad formal”, expresó.

Pleno. Congreso quiere decidir las reformas a referéndum. Foto: La República

Sin votos en el TC

Según Grandéz, la demanda ante el TC es procedente, el problema es si se logra un pronunciamiento a favor, pues hay dos magistrados que han adelantado su punto de vista. “Eloy Espinosa coincide con Omar Cairo en que no se cambia nada, y en la misma línea está Ledesma. Para que se admita se necesitan cinco votos de seis, con lo cual es poco probable que el TC resuelva una controversia interpretativa, que el mismo TC ya adelantó”, apuntó.

Para la constitucionalista Ana María Vidal, la norma limita el derecho a la ciudadanía y baja la valla que se había alcanzado con una interpretación de una sentencia del TC. “Cuando das un paso en derechos humanos, le das más representación a la gente, como el derecho a la participación política, que es como el derecho a la salud y al trabajo, no se puede retroceder y ahora pasar nuevamente por el Congreso. Baja el estándar del derecho a la participación política y expone a que se lleve el caso al TC, e incluso se podría llevar a la CIDH debido a que se está vulnerando un derecho”, declaró a La República.

Buscan anular la asamblea constituyente

La ministra de la Mujer, Anahí Durand, afirmó que la ley aprobada por el Congreso contra el referéndum tiene como objetivo anular una eventual asamblea constituyente.

“La mayoría del Congreso aprobó por insistencia limitar el derecho a referéndum. Restringir los derechos de participación afecta profundamente la democracia. El poder constituyente reside en el pueblo y tiene derecho a ejercerlo para decidir sobre una nueva Constitución”, expresó vía Twitter.

Verónika Mendoza sostuvo que quieren arrebatarle al pueblo su poder constituyente. “Tarde o temprano habrá una asamblea constituyente popular, paritaria y plurinacional”, afirmó.

Reacciones

Mirtha Vásquez, premier

“El pueblo tiene el derecho a exigir vía referéndum que se debatan temas que poderes constituidos no lo hacen. Por ese derecho, presentaremos una demanda de inconstitucionalidad”.

Ana María Vidal, abogada de DDHH

“Quienes dicen que no ha cambiado nada, no están leyendo de manera integral la Constitución y la sentencia del TC. No se pueden agarrar de un artículo y decir que no cambia nada”.