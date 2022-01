Congresista Edwin Martínez intercede para favorecer a su hijo y su hermano

El congresista Edwin Martínez, de la bancada de Acción Popular, no solo intercede a favor de su hijo, quien es mayor de edad, sino también para favorecer a su hermano Nelson Martínez. El programa Panorama reveló que el parlamentario le organizó a su consanguíneo una reunión con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita.

En el primer caso, durante la sesión de la Comisión Permanente del viernes 14 de enero se filtró un audio del legislador acciopopulista en el que intercedía a favor de su hijo ante un agente de la policía nacional.

“A ver pásalo, pero al comisario avísale, a quien esté, pásame con quien esté. ¿Has puesto en altavoz?... Estimado amigo, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Amigo, le habla Edwin Martínez, congresista de la República. Un favor, el conductor es mi hijo. Entonces, no sé qué irregularidad habrá en el trámite de su licencia, pero él está regresando a la región”, se escucha decir al parlamentario.

En diálogo con el dominical, Martínez Talavera indicó que no tiene por qué pedir disculpas. “ Yo no he cometido ninguna irregularidad. Ante el llamado de mi hijo, lo mínimo que tenía que hacer era responder la llamada. ¿En la conversación ha habido algo ilegal?”, prolongó. Precisó que pidió hablar con el comisario porque quería saber cuál había sido el problema y que intercedió porque el asunto comprometía a su hijo.

El ex oficial mayor del Congreso, José Cevasco, en entrevista con Panorama, precisó que el Código de Ética en su artículo 4, inciso d, señala que un deber de los congresistas es “no pretender trato preferencial alguno al realizar trámites personales o familiares ante entidades públicas o privadas”. “Quiere decir que los parlamentarios no pueden realizar gestiones ante entidades públicas y privadas para sus familiares”, dice Cevasco.

Ayuda a su hermano

Panorama dio a conocer que, durante una sesión de la Comisión Agraria, el acciopopulista Edwin Martínez habló de una reunión que él organizó entre su hermano Nelson Martínez y el ministro de Desarrollo Agraria y Riesgo, Víctor Maita. “Claro, yo pido la reunión al ministro para que reciba a las juntas de usuarios, fueron de diferentes sectores del Perú”, dice el legislador de Acción Popular.

El asunto es que su hermano es presidente de la Junta de Usuarios Pampa de Majes. Y hace unos meses el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) sacó un decreto para que las juntas de usuarios que manejan millones de soles del erario para canales renueven sus dirigencias, pero hay un grupo que no quiere, entre ellos la junta del hermano del congresista.

Asimismo, el Midagri ha propuesto juntas transitorias para las juntas que no hacen elecciones como las del hermano del acciopopulista. Esta iniciativa ha sido criticada por el parlamentario Edwin Martínez, quien, incluso, llegó a amenazar al ministro Maita durante una sesión.

“Señor ministro, el día de hoy he recibido una respuesta donde continúan con el capricho de crear las juntas transitorias. Le pido, por favor, que tomen consciencia de lo que están haciendo y cómo están estropeando a los agricultores. Caso contrario, a mí me importa, disculpen el término, un pepino el hecho de ser congresista y tendré que salir a las calles juntamente con mis hermanos agricultores”, manifestó.