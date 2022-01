Rafael López Aliaga respalda a congresista que impulsa la contrarreforma universitaria

A su manera, anunciando un debate que al final no se efectuó en el pleno del Congreso, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, respaldó ayer el proyecto de ley de su parlamentario Esdras Medina, quien promueve una contrarreforma universitaria al pretender la modificación del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) hasta convertirla en una figura similar a la extinta Asociación Nacional de Rectores (ANR), en opinión de especialistas y exministros.

“Sunedu libre de caviares, respeto a la autonomía de las universidades”, despotricó, vía su cuenta de Twitter, el hoy candidato a la alcaldía de Lima. Su mensaje estuvo acompañado de un video donde se sostiene que la propuesta de Esdras Medina, que ha sido acumulada en un dictamen con las de sus colegas Jorge Montoya y Waldemar Cerrón (Perú Libre), “busca que el gobierno no tenga un poder absoluto sobre la Sunedu”.

“Que no te engañen, esto no tiene nada que ver con las universidades no licenciadas ni el regreso de la ANR. Se busca acabar con las argollas de ciertos grupos que controlan la elección a dedo el consejo directivo”, se señaló sin pruebas. No es la primera vez que López Aliaga muestra su rechazo a la Sunedu. En su campaña presidencial dijo que esta cometió “errores”.

Estas afirmaciones son similares a las que viene lanzando el congresista Esdras Medina, quien no solo es presidente de la Comisión de Educación sino que también es autor de otro polémico proyecto de ley que pretende darles un salvataje a once universidades privadas asociativas que no lograron el licenciamiento por no cumplir con las condiciones básicas de calidad.

Medina, que estudió una maestría en la denegada Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Puno, dice que su propuesta consiste en fortalecer la “autonomía” universitaria. Por eso, señala que se propone que las universidades públicas y privadas designen a tres representantes para que junto al miembro de la Sineace, del Concytec, del Minedu y de los colegios profesionales elijan al nuevo superintendente.

“La Sunedu responde a un modelo privatizador y ha habido mucho sesgo o favoritismo en el licenciamiento”, ha señalado Medina sin ningún sustento.

Sunedu responde

En respuesta, el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, lamentó que exista una política de tratar de dinamitar su institución en base a falsedades. “Ha habido tres comisiones investigadoras en el anterior Congreso, en la Contraloría y en la Fiscalía y ninguna ha hallado corrupción o malos manejos”, enfatizó. Criticó además al legislador Medina por tener en agenda poner en riesgo la reforma universitaria.

Zegarra advirtió que al proponer que tres representantes sean elegidos por las universidades se politizará el tema. La elección sería más política que técnica. También dijo que es un sinsentido que se quiera incorporar a un miembro de los colegios profesionales cuando “no tienen nada que ver en el sistema; además, que ya se tiene una triste experiencia con el Consejo Nacional de la Magistratura”.

“Actualmente, los integrantes del consejo directivo de la Sunedu son elegidos por concurso público. Es falso que los elige el Minedu”, aseveró.

Finalmente, Zegarra precisó que no ha existido un favoritismo durante el licenciamiento. “Hemos licenciado a todas las universidades con el mismo nivel de exigencia”, dijo tras aclarar que el último lunes se reunió con el ministro de Educación, Rosendo Serna, quien aún no tiene clara su posición en relación a la reforma universitaria.

El jefe de Sunedu, Oswaldo Zegarra, lamentó decisiones del Congreso que "dinamitan" a su institución. Foto: difusión

“Medina desesperado”

Al cierre de esta nota, el pleno del Congreso seguía sin debatir tanto el proyecto de ley que distorsiona la conformación de la Sunedu como el que da una nueva oportunidad a las universidades no licenciadas.

Debido a esa situación, el legislador Esdras Medina pidió discutir las iniciativas que impulsa. “Este es el segundo Pleno que no se debaten a pesar de que están en agenda. Estos temas son necesarios”, le dijo a la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva. Esto fue apoyado por congresistas fujimoristas.

Sus colegas Susel Paredes y Jorge Marticorena hicieron notar la desesperación de Medina y pidieron un debate intenso.

Hasta el 2 de febrero existe la posibilidad de que se vean estos proyectos de ley. La semana que viene no habrá Pleno.

Unesco pide respetar labor de la Sunedu

Diversas instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Educación, IPAE e incluso la Unesco han pedido que no se aprueben las iniciativas promovidas por Renovación Popular, Perú Libre, Fuerza Popular y una facción de Acción Popular.

“No hay figuras similares en la región. Todos los sistemas de licenciamiento son parecidos al que hoy tiene el país, con expertos técnicos que vienen de la vida universitaria, pero no son elegidos por los rectores”, explicó Martín Vegas, coordinador del Programa Horizontes de la Unesco Perú.

Reacciones

Flor Pablo, congresista

“Con el proyecto de ley (de Medina), la Sunedu ya no sería un organismo autónomo e independiente que fiscalice, porque ahí estarían representantes de universidades públicas y privadas para ser juez y parte. No podemos retroceder”.

Oswaldo Zegarra, jefe de la Sunedu

“Esta es la amenaza más fuerte y potente que existe desde el 2014 por razones más de tipo político que por deseos de defender la autonomía. Los integrantes de Sunedu son elegidos por concurso público. Es falso que los designen a dedo”.