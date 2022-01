Ministros de Estado se pronuncian en contra de ley que limita referéndum

Los ministros de Estado, del gabinete del presidente Pedro Castillo, se han pronunciado en sus redes sociales para manifestarse en contra de la ley que limita el referéndum para reformas constitucionales, aprobada por insistencia por el pleno del Congreso. Además, han respaldado el anuncio de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que ha informado mediante un comunicado que el Ejecutivo presentará una demanda de inconstitucionalidad.

“El pueblo es el poder constituyente y tiene el derecho de organizarse y exigir vía referéndum que se debatan temas que poderes constituidos no lo hacen. Limitarlo es antidemocrático; por ello, en defensa de este derecho, presentaremos una demanda de inconstitucionalidad ”, expresó la primera ministra Mirtha Vásquez, al momento de compartir el mencionado pronunciamiento de la PCM.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, indicó que “restringir los derechos de participación afecta profundamente la democracia” y que “el poder constituyente reside en el pueblo y tiene derecho a ejercerlo para decidir sobre una nueva constitución”.

Geiner Alvarado, de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento, manifestó que “con la participación política directa de la ciudadanía, reforzamos nuestra democracia” y que “la norma aprobada por insistencia en el Congreso desconoce el derecho del pueblo para decidir sobre diversos ámbitos”. “¡La población merece tener voz!”, apuntaló.

Asimismo, Jorge Luis Prado, ministro de la Producción, señaló que desde el Ejecutivo rechazan “todo tipo de acción que intente vulnerar el derecho fundamental de los ciudadanos de participar en las decisiones políticas sobre el futuro del país”. “La norma aprobada por insistencia en el Congreso no hace más que socavar nuestra democracia”, precisó.

Otros ministros que han dejado un mensaje en su cuenta de Twitter han sido Rosendo Serna (Educación), Víctor Maita (Desarrollo Agrario y Riego), Dina Boluarte (Desarrollo e Inclusión Social) y Gisela Ortiz (Cultura). En tanto, Juan Carrasco (Defensa) retuiteó el comunicado de la PCM, mientras que Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) en diálogo con Canal N cuestionó la referida ley.

“El referéndum es un mecanismo democrático que no se le debe quitar al pueblo”

Hernando Cevallos, quien preside el Ministerio de Salud, también se pronunció sobre la ley que limita el referéndum y señaló que no se le debería quitar a la ciudadanía la capacidad de decidir si quiere o no una nueva carta magna.

“Lo cierto es que, desde mi punto de vista, podemos debatir mucho si necesitamos cambiar o no la Constitución, pero donde no debería haber desacuerdo es en la posibilidad de que el pueblo finalmente lo decida, que la gente pueda decidir querer cambio de Constitución o no”, expresó en comunicación con RPP.

“Ese (referéndum) es un mecanismo democrático que no se le debe quitar al pueblo (...) Lo que no me parece bien es que se le impida a la gente decidir si necesita o no cambiar la Constitución”, añadió.