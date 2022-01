La vez que Barata señaló a Repsol como empresa “con capacidad de aporte” para el fujimorismo

El exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, reveló en un interrogatorio realizado por el fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, que Repsol fue una de las empresas que asistieron a una reunión en la sede de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) a fin de recaudar dinero para la campaña de Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2011. De acuerdo con un artículo publicado por IDL-Reporteros en 2018, la petroquímica española fue partícipe del acuerdo en donde se accedió a otorgar dos millones de dólares no declarados para evitar que Ollanta Humala asuma la presidencia.

Actualmente, la petroquímica española es cuestionada por el derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla, el cual ha logrado contaminar más de 18.000 metros cuadrados de playas. No obstante, según declaraciones de Barata, en 2011 Repsol fue incluida entre las empresas con “capacidad de aporte” para apoyar a la candidatura fujimorista. Otras de las compañías involucradas fueron el grupo Gloria, el grupo Romero, el grupo Brescia y Telefónica, cuyos directivos fueron llamados a participar en la mentada reunión.

Barata indicó que fue el mismo presidente de la Confiep quien tomó la palabra para realizar la introducción. Posteriormente, se habló de apoyar la candidatura de Keiko Fujimori para evitar un gobierno de izquierda que sería desfavorable para los empresarios.

“La introducción, tengo la impresión, fue del propio presidente de la Confiep de esa época, que era el señor Ricardo Briceño. (…) Se dijo que la campaña de Keiko estaba sin recursos, que Humala estaba creciendo bastante, y que se necesitaba ayudar a Keiko para no tener un gobierno desastroso, que sea de izquierda, y que no era el deseo de los empresarios ”, confesó.

En esa misma línea, Barata mencionó que, en el momento mismo de la reunión, no se dio una respuesta, pero que luego fueron contactados cada uno de los empresarios, entre ellos los representantes de Repsol, para concretar la operación. El exdirectivo de Odebrecht aseguró que hizo entrega en dos partes de un millón de dólares no contabilizados en efectivo. Asimismo, declaró no recordar si otros 200 mil dólares fueron destinados a pagar una publicidad de la campaña fujimorista o fueron entregados directamente a la Confiep para maneje los fondos en favor de Keiko Fujimori.

“ Los 500 mil iniciales y los 500 mil finales no fueron contabilizados . Fueron aportes en efectivo. Los 200 mil, tengo dudas. No sé si fue pagada alguna una publicidad o si fue entregado (el dinero) a la misma Confiep, y esta hizo los pagos”, aseveró.

Si bien el dinero fue entregado, Barata solo pudo agregar que mencionaron estar en una circunstancia complicada, mas no especificar de qué manera se utilizarían los aportes.