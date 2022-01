Cevallos: “No me parece bien que se impida decidir si se necesita o no cambiar la Constitución”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, aseguró que toda Constitución es “absolutamente perfectible”, por lo que se mostró en contra de que se impida ejercer el referéndum para plantear una modificación a la actual carta magna. Ello, en referencia a la aprobación por insistencia de la norma que establece limites para la aplicación de una consulta popular.

“La Constitución es absolutamente perfectible, todas las Constituciones. De hecho, en América Latina hemos tenido más de 18 modificaciones constitucionales en varios países. En nuestro país, esta Constitución tiene como 50 parches. Entonces, no es una Constitución que no pueda cambiarse”, indicó en diálogo con RPP.

El titular del Minsa precisó que en la carta magna que se impuso en 1993 “no dice taxativamente que la salud es un derecho”, por lo que “el Estado asume que la salud es una responsabilidad que se comparte entre el Estado y el ciudadano”.

“Hay otros puntos que se podrían señalar. Lo cierto es que, desde mi punto de vista, podemos debatir mucho si necesitamos cambiar o no la Constitución, pero donde no debería haber desacuerdo es en la posibilidad de que el pueblo finalmente lo decida, que la gente pueda decidir querer cambio de Constitución o no. Ese (referéndum) es un mecanismo democrático que no se le debe quitar al pueblo (...) Lo que no me parece bien es que se le impida a la gente decidir si necesita o no cambiar la Constitución”, apuntó.

Ejecutivo presentará demanda de inconstitucionalidad contra ley que limita referéndum

Este sábado, la Presidencia del Consejo de Ministros anunció que el Poder Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional a fin de que se declare inconstitucional la ley que establece que toda reforma constitucional, por iniciativa ciudadana, tiene que ser aprobada por el Congreso para ser sometida a referéndum.

“El referéndum es la expresión máxima del principio democrático, pues constituye un pronunciamiento del pueblo, que es titular del poder constituyente, tal como establece el artículo 45 de la Constitución. Resulta inconcebible que en una democracia se desconozca el derecho de los y las ciudadanas a decidir de manera directa sobre los diferentes ámbitos de la sociedad”, se lee en el comunicado.