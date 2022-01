Castillo sobre reuniones en Breña: “Jamás he tratado temas de Estado en esa casa”

El jefe de Estado, Pedro Castillo, fue consultado acerca de las polémicas reuniones que mantuvo en el inmueble del pasaje Sarratea, en Breña, las cuales ocurrieron pese a que está obligado a recibir cualquier visita en Palacio de Gobierno por la investidura que posee. Sobre ello, el presidente refutó diciendo que los encuentros mantenidos en el lugar han sido de carácter personal y no por temas de Estado.

“Bueno, usted entenderá que la casa de Sarratea es la de un paisano que me cobijó durante la campaña y, más allá de todo, tengo mucho aprecio por esa familia… Jamás he tratado temas de Estado en esa casa y he ido por otros asuntos de carácter familiar. Las conversaciones que allí hubo fue con gente amiga que estuvo en la campaña”, manifestó en entrevista para Hildebrandt en sus trece.

Como se informó, luego de que se registraran las visitas de la empresaria Karelim López a la mencionada vivienda, quien es representante del Consorcio Puente Tarata III —que ganó una licitación con Provías—, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunció que se facilitaría a la Fiscalía la lista de las personas que habían asistido al lugar, dado que habían iniciado una investigación por ello.

No obstante, el mandatario Castillo Terrones ratificó que eso no llegaría a pasar debido a que no hay una relación de personas registradas con las que haya tenido comunicación dentro del inmueble. “No hay lista porque no es despacho funcional del Gobierno”, añadió.

Castillo no considera error reuniones en Sarratea

Sobre ello, consideró que no ha sido un error recibir a personas en Sarratea, pues “son compatriotas”, y que, si acaso ha conocido gente con intereses empresariales, ha sido sin saber.