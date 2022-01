Castillo: “Mucha gente, en mis viajes a provincias, me sigue pidiendo que cierre el Congreso”

El presidente Pedro Castillo señaló que durante sus viajes al interior del país para realizar labores propias de su cargo, las personas que se acercan a él le solicitan que cierre el Congreso de la República. No obstante, el mandatario continúa afirmando que no lo hará y que en ningún momento ha pensado en ello como una opción, pese a que en menos de un año de gestión la oposición ha intentado vacarlo en varias oportunidades.

“Lo que el Perú tiene que entender es que seguir en la confrontación no es algo que nos conviene. Quebrar el equilibro de poderes no soluciona nada, a pesar de que mucha gente, en mis viajes a provincias, me sigue pidiendo que cierre el Congreso ”, declaró para Hildebrandt en sus trece.

Además, sostuvo que cree en el Congreso aunque ‘entiende’ que su objetivo no es destituirlo, sino “volver a posicionar a una clase política para tener al pueblo olvidado”.

“ Yo creo en este Congreso y creí durante la campaña en él. Durante la campaña de la segunda vuelta me encontré con congresistas electos y pensé: ‘ahora sí que va a cambiar este Congreso’ ”, acotó Castillo Terrones.

El jefe de Estado añadió que “es el sueño de algunos” sacarlo de la presidencia, pero reiteró que ‘nunca pasó por su cabeza’ desaforar a la representación nacional.

Pedro Castillo reconoce que “es difícil gobernar”

En otro momento, el presidente Pedro Castillo expresó que era “fácil” ser candidato y llegar a la presidencia; sin embargo, aseguró que una vez en el cargo, es complicado manejar al país.