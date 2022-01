El organismo internacional de unificación continental, conocida como Comunidad Andina (CAN), no tardó en expresar el sentir institucional de su comité sobre el caso Repsol. El pasado 14 de enero el litoral peruano y el territorio costero fue contaminado por petróleo que, horas después, todavía sigue expandiéndose. La CAN la enunció como: “uno de los mayores desastres ecológicos y ambientales sufridos, en ese país y en la región”.

Integrada por cancillerías y gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, se trata de un organismo que pretende trabajar por “mejorar la calidad de vida de 111 millones de ciudadanos andinos”, como dice en su web institucional.

En el siguiente artículo, revisa lo que dijo la entidad supranacional respecto al asunto de peligro ecológico.

¿Qué dijo la CAN sobre el caso Repsol?

Los países miembros antes mencionados de la Comunidad Andina, además de catalogar al derrame de crudo en las costas de Lima como uno de los más graves ecocidios no solo del Perú, sino de la región, subrayó la mortal afección a los ecosistemas marino y costero y a la población del área afectada.

De igual forma, hizo un llamado a “ la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a que brinden la asistencia necesaria para mitigar y superar las consecuencias ambientales, sociales y humanitarias producidas ”.

Comunicado que publicó la Comunidad Andina en sus redes sociales respecto al caso Repsol. Foto: Twitter de la CAN.

