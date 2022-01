Bancadas se pronuncian ante moción de interpelación contra Avelino Guillén

Esta mañana, el Congreso de la República presentó una moción de interpelación en contra del ministro del Interior, Avelino Guillén, para que se presente en el pleno y dé sus descargos sobre el incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, así como también la designación de prefectos presuntamente vinculados con el Movadef.

Anteriormente, el titular de la cartera del Interior había propuesto que las Fuerzas Armadas brinden apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP), a fin de reducir los índices de delincuencia en el país. Asimismo, Guillén se había referido ya a la designación de prefectos regionales y explicó que todos habían sido seleccionados por el presidente de la República, Pedro Castillo.

Además de los ya mencionados, la moción de interpelación incluye otros motivos sobre los que el ministro Guillén tendrá que responder.

Incremento de la delincuencia común e inseguridad ciudadana.

Falta de implementación de acciones para disminuir la delincuencia común e inseguridad ciudadana.

Designación de prefectos en distintos puntos del país que presuntamente tendrían vínculos con Movadef.

Retraso en la publicación de la lista de ascensos y pases al retiro de oficiales de la Policía Nacional del Perú.

Dilatación en la aprobación y publicación de los cambios y designación de jefes de Unidades Especializadas y Regiones Policiales del país.

Abandono y pésimas condiciones de trabajo de los vigilantes de los puestos fronterizos en el país.

Presuntas desavenencias entre el ministro del Interior y el comandante general de la Policía Nacional del Perú.

Falta de resultados en la captura de los integrantes de la organización criminal Los Dinámicos del Centro.

Incidente ocurrido en la frustrada expulsión de 43 ciudadanos venezolanos a su país.

Retraso excesivo en el otorgamiento de citas para la entrega de pasaportes en Lima y provincias.

¿Qué opinan las bancadas del Congreso sobre interpelar al ministro Avelino Guillén?

Ante la moción de interpelación presentada por el Congreso, los parlamentarios Esdras Medina (Renovación Popular), Raúl Huamán (Fuerza Popular) y Wilmar Elera (Somos Perú) consideraron que el ministro del Interior, Avelino Guillén, debería presentarse en el pleno para emitir sus descargos. Por otro lado, el legislador Hamlet Echeverría (Perú Democrático) consideró que habría un afán obstruccionista detrás del llamado al titular del Mininter.

Hamlet Echevarría - Perú Democrático

El congresista de la bancada de Perú Democrático Hamlet Echevarría recordó en diálogo con La República que el ministro Avelino Guillén ya había propuesto la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a PNP, pero miembros de Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País se opusieron a dicha iniciativa.

“La vez pasada se puso en tela de juicio que la delincuencia está creciendo, ya que el ministro del Interior solicitaba el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero a esto se opusieron los cuatro magníficos: el señor (Jorge) Montoya, (Roberto) Chiabra y los otros dos congresistas que son exmilitares (José Williams y José Cueto). Esos cuatro se opusieron a que las Fuerzas Armadas apoyen al ministro del Interior o a la Policía . Como hicieron caso omiso, ahora estamos padeciendo las consecuencias”, manifestó.

En ese sentido, Echevarría consideró que no existe una preocupación real por la seguridad ciudadana, sino más bien resaltó que habría un afán obstruccionista por parte de algunas bancadas.

“Para mí no (hay una real preocupación por el tema de seguridad). El afán de ellos es el obstruccionismo . El afán de ellos es malograr lo que el Ejecutivo quiere en beneficio del Perú, pero lamentablemente, el Congreso está mal visto por estos señores y por partidos como Renovación Popular y Fuerza Popular”, remarcó.

En cuanto a la designación de prefectos, mencionó que si existen denuncias, tendría que ser el Poder Judicial el órgano competente para determinar dicha situación.

“No entiendo por qué colocan tantos peros a la designación de los prefectos. Si ya hay algunos que están denunciados, el encargado es el Poder Judicial, y si no hay sentencia y está en investigación, nadie es culpable hasta que se lo prueben. Personalmente, a mí me han sindicado como terrorista, me han sindicado como senderista. Yo he sido licenciado del Ejército y he combatido el terrorismo”, culminó.

Hamlet Echeverría es congresista de Perú Democrático. Foto: Congreso

Esdras Medina - Renovación Popular

Por su parte, el congresista de Renovación Popular Esdras Medina indicó a La República que es pertinente interpelar al ministro Guillén, ya que no ha dado respuestas congruentes en cuanto a la designación de prefectos.

“Como bancada nosotros vamos a tener una reunión en la noche, pero a nivel personal creo que se debe interpelar al ministro del Interior por diferentes motivos. Uno de ellos es el aumento de la inseguridad ciudadana a nivel nacional. Vemos, por ejemplo, que en el Callao ha habido balacera, asaltos continuos, menores portando armas, y no hay una política bien determinada de desarrollo que esté llevando el Ministerio del Interior. Tampoco ha dado una respuesta congruente en cuanto a las denuncias que hay sobre algunos prefectos vinculados al Movadef. No da declaraciones sobre ese tema”, aseveró.

Además, se refirió a la iniciativa propuesta para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía y consideró que dicha medida atentaría contra la institucionalidad de la PNP.

“ Particularmente yo no estoy de acuerdo con la iniciativa de que las Fuerzas Armadas brinden apoyo porque cumplen otra función y están preparadas para resguardarnos en alguna situación bélica exterior. Además, estaríamos desinstitucionalizando a la Policía Nacional y le quitamos autoridad. Se debe fortalecer las escuelas de suboficiales, se debe analizar cómo están implementadas, cuántas tenemos a nivel del Perú, y darles el respaldo. Porque al inicio del Gobierno de Castillo se les estaba dando una mala imagen a la Policía, incluso se habló de traer rondas campesinas. Esas son cosas incongruentes, sin soporte normativo. La Policía sí tiene soporte normativo y se le debe dar mayor institucionalidad, presupuesto, herramientas, patrulleros, motos”, remarcó.

Esdras Medina es congresista de Renovación Popular. Foto: Zintia Fernández/La República

Raúl Huamán - Fuerza Popular

El legislador de Fuerza Popular Raúl Huamán rescató la labor del ministro Guillén como fiscal, pero consideró que su desempeño como titular de la cartera del Interior “está cojeando”.

“Creo que el ministro del Interior como fiscal se desempeñó adecuadamente, pero como ministro está cojeando. No tiene liderazgo ni estrategias para luchar contra la delincuencia. Podemos ver de qué manera se ha incrementado los homicidios y el sicariato”, dijo en diálogo con La República.

Sin embargo, vio con buenos ojos la iniciativa de que las Fuerzas Armadas brinden apoyo a la Policía Nacional del Perú.

“Hay una indecisión por parte del ministro. Inicialmente se opuso a que las Fuerzas Armadas apoyen a la PNP. Ahora opina que deberían intervenir. Yo, particularmente, creo que es una gran opción, porque la presencia nomás de un militar disuade la delincuencia . Los delincuentes van a estar enterados y van a tener que retractarse del delito que van a cometer. Sería providencial hasta cuando se controle. Por otro lado, otro error es no designar a los altos jefes de la PNP. Hay un retraso de los comandos. Y si la cabeza no funciona, los miembros no van a funcionar adecuadamente”, agregó.

Con respecto a la designación de prefectos, mencionó que se debería abrir el abanico de posibilidades y no convocar únicamente a maestros.

“En cuanto a la designación de los prefectos, si se ha equivocado, es problema de él. No estoy en contra de los profesores, pero muchos de ellos están ligados al Fenate o Movadef. Si bien es cierto que los prefectos son representantes del presidente, debe abrir el abanico y no darle cabida a quienes han causado tanto daño a nuestro país”, argumentó.

Raúl Huamán es congresista de Fuerza Popular. Foto: Congreso

Wilmar Elera - Somos Perú

Un tanto más cauto, el legislador de Somos Perú Wilmar Elera explicó a La República que sería importante la presencia de Avelino Guillén en el pleno del Congreso: “ Consideramos que es importante esa interpelación para que el ministro Guillén pueda venir al Congreso a dar una información de primera mano”, manifestó.

Finalmente, se refirió al nombramiento de prefectos regionales y dijo que le gustaría conocer de primera mano los motivos de dicha designación.

“Nosotros hemos firmado, al menos el que habla, una moción de interpelación al ministro del Interior con el fin de poder tener de primera mano la razón para hacer esos nombramientos (de prefectos aparentemente vinculados al Movadef). Mientras nosotros no tengamos una respuesta de esa naturaleza, todo queda en una mera especulación”, concluyó.