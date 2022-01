Alex Paredes sobre diferencias con Vásquez: No es de Perú Libre e ignora lo recogido en campaña

El congresista de Perú Libre Alex Paredes lamentó que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, adelantara que los proyectos de ley sobre la reforma universitaria que vienen siendo trabajados en el Congreso de la República serían observados por el Gobierno. Consideró que ella desconoce, al no ser del partido del lápiz, lo prometido a la población durante la campaña electoral.

“En primer lugar es entendible, la señora Mirtha Vásquez no es de Perú Libre y, por lo tanto, no hizo campaña por Perú Libre y hay una ignorancia de lo que nosotros hemos recogido durante la campaña electoral. Es entendible, pero lo entendible no quiere decir que sea aceptable”, expresó a Exitosa.

Proyectos de ley sobre reforma universitaria serían observados por el Gobierno

El último 12 de enero, Mirtha Vásquez, adelantó esta tarde que si el Congreso insiste en aprobar los proyectos de ley que afectan la reforma universitaria y recortan la capacidad fiscalizadora de la Sunedu, el Gobierno los observaría porque no se puede retroceder en la calidad de la enseñanza universitaria.

“Nosotros hemos tenido la oportunidad de mirar los dictámenes, creemos que tal como están propuestos, en realidad no representan una alternativa para avanzar en la calidad educativa, y ya lo habíamos anunciado en algún momento, de ser aprobado de esta manera, nos correspondería observarlos”, señaló Vásquez Chuquilín.