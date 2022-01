Carrasco sobre Norah Córdova: No podemos tener una fiscal que nos cataloga de terroristas

Juan Carrasco, titular del Ministerio de Defensa, se pronunció sobre la fiscal Norah Córdova y el reciente rechazo del Poder Judicial al recurso de hábeas corpus que presentó el último diciembre el abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, para evitar otros posibles allanamientos a Palacio de Gobierno por el caso Petroperú.

Carrasco Millones señaló que la fiscal Córdova no debería estar encargada de este caso que involucra al mandatario debido a los mensajes que publicó en su cuenta de Facebook durante las últimas elecciones generales, en los cuales calificó a Castillo Terrones de terrorista y comunista.

“Ya no podemos estar como en época de elecciones. No podemos tener a una fiscal que emite opinión en sus redes sociales catalogándonos de terroristas y comunistas y luego investigando a las personas que le da ese status . Eso en el código procesal penal se establece como una exclusión de la fiscal y debe ser de oficio, ni siquiera necesita que las partes pidan su exclusión”, indicó en diálogo con Exitosa.

En ese sentido, recordó que la fiscal provincial estuvo a cargo del caso de Los Cuellos Blancos del Puerto y y ordenó que se allanara la sede del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para incautar los audios protagonizados por el ex juez supremo César Hinostroza.

“Eso hay que recordarlo y hay que hacer recordar a la Junta Nacional de Justicia que hay bastantes magistrados que están pendientes de ser investigados y proceder con la respectiva sanción”, agregó el funcionario de Estado.

Carrasco rechazó mensaje amenazante a Castillo

En otro momento, el ministro de Defensa rechazó el tuit del periodista Dave Hernández, quien pidió que se atente contra la vida del presidente de la República, Pedro Castillo, el último martes 18 de enero.