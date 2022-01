Carrasco sobre mensaje amenazante a Castillo: “Estamos hablando de instigación al magnicidio”

El ministro de Defensa, Juan Carrasco, se pronunció sobre el tuit del periodista Dave Hernández, quien pidió que se atente contra la vida del presidente de la República, Pedro Castillo. El funcionario de Estado enfatizó que se debe respetar la vida de otras personas, por lo que rechazó esta instigación al magnicidio.

“ Nosotros siempre defendemos la vida de todas las personas, ninguna merecer ser asesinada y menos lesionada de su integridad física o su integridad psicológica . Esto tiene que llevarnos a la reflexión. Lo primero es solidarizarme con el presidente de la República por estas amenazas”, señaló Carrasco Millones en diálogo con Exitosa.

“Nosotros respetamos la libertad de prensa, la libertad de opinión, pero creemos que todo derecho fundamental no es absoluto, no es ilimitado y el límite está en no injuriar, en no difamar y en no cometer otro delito. En este caso estamos hablando de una instigación al magnicidio” , agregó.

En ese sentido, el titular del Ministerio de Defensa recordó que este delito (atentar contra la vida de un jefe de Estado) está contemplado en el artículo 108 A del Código Penal y tiene una pena de 25 a 35 años de prisión.

El último martes 18 de enero, el ministro Juan Carrasco ya se había manifestado respecto a este hecho en sus redes sociales. En su mensaje, instó a que se respetara la investidura de Castillo Terrones como mandatario.

“Guardamos profundo respeto por la libertad de prensa y opinión que debe ejercerse con altura y en favor de la ciudadanía. Por ello, rechazo y condeno que sean usadas para pedir atentar contra la vida del presidente Pedro Castillo, con quien me solidarizo. Respetemos su investidura”, escribió en su cuenta de Twitter.

Betssy Chávez pide que se investigue amenaza

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, remitió un oficio a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que se inicie una investigación contra el periodista Dave Hernández por el mensaje amenazante que difundió en contra del presidente de la República.

“Se ha tomado conocimiento por diversos medios de comunicación que el periodista Dave Jimmy Hernández Vilca se encontraría incitando a través de una cuenta de la red social Twitter a atentar contra la vida del señor presidente de la República”, se lee en el texto.