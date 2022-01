Congreso: buscan forzar la vacancia presidencial

En la Comisión de Constitución están buscando la forma de facilitar la vacancia presidencial. Ayer fue sustentado el proyecto de reforma constitucional PL 841/2021, del congresista Enrique Wong (Podemos Perú), sobre la vacancia por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Se trata de uno de los más importantes, debido a que de por medio está la permanencia o salida del presidente de la República.

Wong plantea cinco motivos adicionales para que se califiquen como “incapacidad moral permanente”. Entre ellos, ejercer violencia física o psicológica contra terceros; atentar contra la vida de su cónyuge, hijos o familiares directos; uso o consumo habitual de drogas, alcohol u otras sustancias que generen toxicomanía (excepto en caso de tratamiento por enfermedades); incurrir en ludopatía y aquellos hechos cometidos por el presidente de la mayor gravedad que atentan contra los valores éticos comúnmente compartidos en nuestra sociedad, que hacen insostenible su permanencia en el cargo.

Añadió que “se deberá tener en cuenta que los fundamentos de hecho y de derecho deben ser los mismos que sean objeto de pronunciamiento en el respectivo debate y votación en la Comisión Permanente, que deberá ser ratificado por el Pleno”.

PUEDES VER: Congreso aprueba dictamen que atenta contra educación sexual y enfoque de género

Incapacidad física

Además, según Wong, para la fundamentación de la permanente incapacidad física se deberá adjuntar a la moción de vacancia “un informe médico que corrobore de manera fehaciente esa condición del gobernante”, y el acuerdo que aprueba la vacancia requiere la aprobación de la Comisión Permanente y la ratificación del Pleno con una votación superior a los dos tercios del número legal de congresistas.

Esta iniciativa se suma a otros tres proyectos que, desde la Comisión de Constitución, buscan modificar las causales para declarar la incapacidad moral del jefe del Estado o eliminar esa figura y reemplazarla por la incapacidad física. La presidenta de esa comisión, Patricia Juárez, precisó que por el momento se está en la etapa de escuchar los argumentos de los autores de los proyectos de ley y de los especialistas.

Afán. Wong plantea más causales para sacar a un presidente. Foto: Congreso

En la sesión, el congresista de Avanza País Alejandro Cavero dejó en claro su intención de disminuir los votos para la vacancia presidencial, que actualmente son de 2/3 de los congresistas, es decir 87 votos.

PUEDES VER: Bancada de Perú Libre rechaza amenaza contra Pedro Castillo y pide sanción para periodista

Mientras que el fujimorista Alejandro Aguinaga considera que hay formas de medir físicamente la incapacidad mental, lo que prácticamente fue descartado por los especialistas que se hicieron presentes.

Los especialistas

En la sesión se dio uso de la palabra al especialista en derecho parlamentario César Delgado Guembes, quien sostuvo que los delitos comunes no están asociados a incapacidad mental y no podemos dejar que un presidente se comporte de una manera que riña con la Constitución. Advirtió que la decisión del Congreso no puede ser arbitraria y debe ser una argumentación fundamentada y justificada”.

“Para vacar al presidente de la República tiene que contemplarse el impacto que tendrá entre dos principios centrales: la estabilidad, la seguridad y la gobernabilidad del país; y la opción de que siga en el cargo un presidente de la República de conducta reprobable, reprochable, indigna, ímproba, que riñe con el decoro, con la honorabilidad, con la honradez”, señaló.

El jurista Natale Amprimo afirmó que los proyectos de reforma están referidos a eliminar la causal de incapacidad moral y objetivizar las causales de inconducta moral para limitar la decisión del Congreso y se mostró “en contra de ambas propuestas”.

Añadió que cuando el Congreso declaró la vacancia de Alberto Fujimori por incapacidad moral por mayoría simple, todas las bancadas concluyeron que era causal subjetiva y nadie la cuestionó. “La incapacidad moral está referida a una conducta que hace insostenible la permanencia del presidente, pues genera indignación en la nación”, apuntó.

Por su parte, el constitucionalista Samuel Abad manifestó que tratar de regular la vacancia nos debe llevar a examinar la responsabilidad presidencial para ver la reforma de una manera integral y no aislada.

“Hay que ver el tema en su conjunto, como ampliar la responsabilidad del presidente, garantizando el debido proceso y ampliar los delitos que permiten la vacancia”, señaló.

Claves

¿Golpe? Waldemar Cerrón, de Perú Libre, consideró que la moral es un tema histórico, económico y de contexto, advirtiendo que “se pretende, a través de un reglamento, modificar la Constitución, lo cual consideró “una actitud golpista”.

Salida. Para Samuel Abad, la figura de la incapacidad moral permanente es una salida política para la destitución de un presidente.