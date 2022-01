Mirtha Vásquez no convenció a comuneros

La explicación que dio la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, a los pobladores de Huascabamba, Sayhua, Tahuay y Capaccmarca sobre la imposibilidad de que el Ejecutivo anule la resolución que convirtió una vía vecinal en nacional, y que este conflicto debe ser solucionado en el Poder Judicial, no convenció a estas comunidades chumbivilcanas.

“No estamos contentos con lo que nos ha dicho la primera ministra. Prácticamente se ha roto el diálogo, aquí no hay ninguna solución. No ha habido entendimiento. El tema de la vía es la principal demanda. Cada comunidad va a evaluar lo que tendrá que hacer, es posible que retomemos nuestra medida de lucha en el corredor minero”, sostuvo el dirigente Luis Huamaní. Eso nubla el panorama.

En tanto, un tuit de la Presidencia del Consejo de Ministros señalaba que dichas comunidades evaluarán en los próximos días los planteamientos vistos con la comisión del Ejecutivo.

Huascabamba, Sayhua, Tahuay y Capaccmarca habían exigido una mesa de diálogo aparte, ya que desconocieron los acuerdos a los que llegaron una decena de comunidades con la empresa minera Las Bambas y con el Gobierno el 30 de diciembre del 2021 en Huininquiri.

El diálogo que exigieron se dio ayer en el estadio de la comunidad de Sayhua, distrito de Capaccmarca.

Sayhua. Dirigentes listos para escuchar a la primera ministra. Foto: difusión

“¿Les podríamos ofrecer ahorita la anulación de la resolución? No, compañeros. Las cosas no funcionan así en este país. Por más presidente, por más premier, por más ministro, no podemos decir: todas las leyes que salieron antes de nosotros las anulamos. No se puede hacer eso. Con justa razón sus abogados iniciaron procesos judiciales que ahora están en el tribunal, y va a tener que resolver y evaluar todo lo que ustedes aducen, si realmente se violó la norma, si se violó el convenio 169 porque estas son comunidades indígenas. Esos son argumentos que ustedes tienen y son válidos. Pero nosotros no podemos en función de eso decir que se anulen”, dijo Vásquez anotando que la Constitución misma les prohíbe hacer eso.

Fue entonces cuando les ofreció dar solución a problemas que también los afectan, como la contaminación ambiental y sonora generada por el constante paso de camiones que trasladan minerales.

“Eso sí es algo que podemos hacer: cómo reducimos los niveles de contaminación, de ruido; hablar con la empresa para que como producto de estas molestias, a lo mejor ustedes puedan ser compensados, o como Estado buscar mecanismos para que ustedes puedan ser favorecidos. Estamos acá con la disposición de cumplir, de mirar qué les falta; podemos ofrecer avanzar las obras, que ustedes puedan tener atención prioritaria, eso podemos ofrecer, compañeros”, les dijo en el campo deportivo de Sayhua.

También propuso que por un lado se podría avanzar en el asfaltado de la vía y por otro ver el problema de los pobladores que todavía no han recibido el pago por los terrenos que se utilizaron para construir la carretera.

“Pero quisiera que nos entiendan, nosotros no hicimos esta norma, y si está mal hecha eso tendrá que resolverse en el Poder Judicial. No lo podemos resolver en este momento. Les engañaríamos si ofreciéramos una cosa así”, precisó Vásquez antes de invitar a los dirigentes a que se pronuncien.

“Vemos que quieren ser zona de influencia directa ambiental y social, esa es una salida”, estimó. Sin embargo, parece no haberlos convencido, por lo que el acuerdo aún no llega. ❖

Voces. Mirtha Vásquez intercambia ideas con los comuneros. Foto: difusión

“Este gobierno quiere dar una solución”

Ante el problema de la carretera producto de una resolución, Mirtha Vásquez manifestó: “Yo les digo: qué hacemos ante una situación así, cuando ya hay una carretera, se sacó la resolución en el año 2018. ¿Este gobierno estaba de turno acá? No estábamos. Aunque no tuvimos nada que ver con el asunto, pero queremos solucionar el problema”.