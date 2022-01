Jorge Muñoz sobre críticas contra su gestión: “Yo no me paro a escuchar una cosa de esas”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se refirió a las críticas en contra de su gestión y afirmó que, a pesar de que en más de una ocasión se ha cuestionado su liderazgo, no se ha parado a escuchar dichos comentarios. Muñoz comentó que ante las críticas lo único que hace es procesar la situación y continuar con su trabajo.

“ Son críticas de algunas personas. Yo no me paro a escuchar una cosa de esas . Siempre miramos hacia adentro y hacemos reflexiones, pero no son ciertas. Nosotros ayer hemos presentado en nuestro balance más de 900 obras entre pequeñas, medianas y grandes y a futuro. Si eso no es liderazgo, qué es. Yo simplemente escucho, lo proceso y no me detengo. Sigo adelante con el trabajo”, dijo para RPP.

Muñoz comentó también las demoras para finalizar las obras en la avenida Ramiro Prialé y señaló que existe un entrampamiento jurídico que imposibilita el progreso.

“ Yo he explicado varias veces la imposibilidad física y jurídica que tiene la Prialé . Eso lamentablemente por acciones de corrupción, tiene situaciones que no se pueden destrabar si no se cambia el contrato. Hay una tercera parte que no se puede destrabar, que toca el activo crítico nacional de la central hidroeléctrica de Huampaní, toca el colegio Mayor, el Champagnat. Son cosas que no se pueden afectar”, aseveró.

Asimismo, comentó que desde su gestión se envió un proyecto al Ministerio de Economía, el cual fue rechazado: “Nosotros llevamos al MEF un proyecto para modificar ese contrato y hacer otras alternativas. El MEF no lo quiso aprobar porque existía una empresa que no era confiable, como lo es Odebrecht”, argumentó.

Finalmente, añadió que su propósito ha sido trabajar en conjunto con un grupo mayoritario de alcaldes, pero mencionó que muchos de ellos le dan prioridad a una agenda política que tienen por cumplir.