Bermejo: “Estamos haciendo lo que la derecha no quiso hacer en 200 años, que es escuchar a la gente”

El miembro de la bancada de Perú Democrático Guillermo Bermejo se refirió a los cambios que han sufrido las relaciones entre el Ejecutivo y la ciudadanía a raíz del nuevo Gobierno, ya que considera que existe una mayor apertura para recibir a distintos actores de la ciudadanía. Asimismo, Bermejo indicó que se está haciendo lo que gobiernos anteriores de derecha no se han planteado realizar en los últimos 200 años.

“Cuando estás en la lucha social, para poder primero hacer notas de los problemas enormes que tiene este país, como lo ha pasado Pedro (Castillo), teníamos las puertas cerradas. Esto de que los ministros reciban las protestas sociales, de que los premieres vayan a ver los problemas, que Palacio de Gobierno reciba casi todos los días a todos los sectores: económicos, políticos, sociales, es nuevo en la política peruana. Entonces, nosotros estamos haciendo lo que la derecha no quiso hacer en 200 años, que es escuchar a la gente ”, dijo para Exitosa.

Por otro lado, Bermejo resaltó que los únicos cambios constitucionales que se han realizado han sido en aras de recortar los derechos del presidente y de la ciudadanía.