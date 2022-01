Córdova: “Corvetto dice que tengo que pedir perdón, es un descarado”

No va a pedir disculpas. Daniel Córdova, ex ministro de la Producción y defensor del discurso de fraude impulsado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tras su derrota ante Pedro Castillo, insistió en las presuntas irregularidades cometidas durante las elecciones 2021.

Según el político, “hay un claro indicio de fraude” en 394 mesas de sufragio. Alegó que su denuncia buscaba que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) analice las firmas que, de acuerdo a su posición, Piero Covertto ha ocultado junto a la Reniec.

Córdova, quien fue hasta la sede de la OEA en Estados Unidos junto al entonces electo congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya para denunciar las supuestas irregularidades electorales, refutó que si esas 394 mesas eran anuladas, Keiko Fujimori hubiera ganado los comicios.

“Considero que el JNE ha prevaricado de manera sistemática, no ha impartido justicia electoral y no ha investigado lo que nosotros hemos pedido que se investigue. Estos siete casos de la Fiscalía no tienen nada que ver con lo que yo he denunciado personalmente”, aclaró.

René Gastelumendi cuestionó a Córdova el por qué nunca se dio a conocer a algún suplantado. Para el invitado, eso no es un factor relevante para determinar la existencia del fraude.

“El señor Corvetto dice ahora que tengo que pedir perdón, es un descarado”, afirmó.

Asimismo, mostró su desconcierto ante la falta de reacción de la comisión investigadora de las elecciones 2021 del Congreso de la República. Según Córdova, los parlamentarios sí tienen la potestad de citar y obligar a Piero Corvetto a mostrar la información.

De ser ese el caso y corroborarse que no hubo fraude, el político recalcó que, como demócrata, respetará la conclusión.