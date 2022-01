Brenda Carvalho ratifica ante la Fiscalía que no cobró por presentación en Palacio

Brenda Carvalho reiteró ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que no cobró por presentarse en la fiesta de cumpleaños de la hija menor del presidente de la República, Pedro Castillo, que se celebró en Palacio de Gobierno el 27 de octubre del año 2021. La animadora infantil brindó su declaración en el marco de las investigaciones que efectúa el Ministerio Público contra la empresaria Karelim López por el presunto delito contra la administración pública y tráfico de influencias en agravio del Estado.

De acuerdo con un informe de América, Carvalho aseguró a la Fiscalía que en octubre último, López contactó a su empresa de shows infantiles a fin de comunicarle que la hija del mandatario “tuvo una infancia muy humilde, que era su fanática y que soñaba con conocerla”.

Según la brasileña, fue por ello que acudió a la sede del Poder Ejecutivo a fin de sorprender a la menor y no para dar un espectáculo.

“A mí me hicieron pasar de frente, no hubo exigencias, me imagino que fue por la sorpresa y me hicieron esperar en un ambiente de Palacio”, dijo la artista. Agregó que vio al jefe de Estado “quien estuvo ahí, saludó y nada más”.

A la vez, se le consultó si se realizó algún pago por su asistencia a la celebración; respondió que cuando se da ese tipo de situaciones “no cobra absolutamente nada”.

Brenda Carvalho afirma que no conoce personalmente a Karelim López

Durante la diligencia, se le preguntó a Brenda Carvalho si conocía a Karelim López e incluso se le mostró una fotografía de la empresaria. La animadora la reconoció como “la señora Karem”; sin embargo, precisó que su relación se limitó a las coordinaciones por el cumpleaños de la hija del presidente Pedro Castillo.

El informe de América también dio a conocer que el abogado de la empresaria, César Nakazaki, le consultó si sabía que su pareja, el exjugador Julinho, entrenó al primogénito de López.

“Julinho entrena en el club, pero no sé si era entrenado por él. Yo sé que el niño era jugador de Cristal, pero en deporte no tengo la mínima idea”, acotó.