Ministro del Ambiente ante interpelación en el Congreso: “Dejen trabajar”

El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, se pronunció sobre la interpelación que se viene promoviendo en su contra en el Congreso de la República. Si bien reconoció que es potestad del Parlamento llevarlo ante el Pleno a responder sobre algunos cuestionamientos, pidió que lo “dejen trabajar”.

“(La interpelación) es un derecho que tiene el Congreso, pero ya lo dijo la premier: No hay que hacer excesos en este aspecto. Por una nota periodística, que está en materia de investigación, no se puede pretender interpelar a un ministro (…) Dejen trabajar a las autoridades”, declaró a Exitosa Noticias.

Minam y las presuntas contrataciones irregulares

Desde el Poder Legislativo, congresistas de diversas bancadas presentaron una moción de interpelación al titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Rubén Ramírez, por las presuntas irregularidades en la designación de funcionarios para esta cartera.

PUEDES VER: Comisión de Patricia Juárez plantea promulgar por insistencia ley contra el referéndum

La iniciativa es impulsada por el legislador Edward Málaga, integrante del Partido Morado. La interpelación busca que el ministro acuda al Congreso a responder sobre la denuncia aparecida en un programa dominical. Para ello, se planteó 24 preguntas referidas a la denuncia.

Según un informe publicado por Punto Final, en el Minam se produjo un presunto favoritismo dentro la institución para la contratación de personas vinculadas a Perú Libre. El reportaje detalla que la Alta Dirección del Minam proponía a la Dirección de Recursos Humanos personas ligadas al partido de Gobierno para puestos específicos sin cumplir con los requisitos necesarios.