Richard Arce: “No se puede llegar al extremo de argumentar un supuesto fraude que no ha habido”

El excongresista por el Frente Amplio Richard Arce aseguró que la decisión de diversas fiscalías provinciales de archivar las denuncias de Fuerza Popular sobre supuestas firmas falsas en la segunda vuelta de las Elecciones 2021 “es una confirmación de lo que se tenía por sentido común”, ya que la agrupación que lidera Keiko Fujimori “nunca presentó una prueba fehaciente que pueda demostrar un supuesto fraude”.

En diálogo con La República, Arce Cáceres aseveró que más allá de las diferencias políticas “es importante que cualquier contendor en una campaña política respete los resultados electorales”.

“Evidentemente, si el resultado electoral no es a favor, uno no va a estar satisfecho, pero no se puede llegar al extremo de argumentar un supuesto fraude que no ha habido y menos poner en ascuas al país. Recordemos cuántas semanas posteriores a la proclamación de los resultados (de la ONPE) se tuvieron que esperar porque existía la pretensión de Fuerza Popular para desconocer los resultados”, declaró a La República.

En esa misma línea, el exintegrante del Nuevo Perú cuestionó la continuidad de la comisión investigadora de las supuestas irregularidades en los últimos comicios, grupo de trabajo que preside Jorge Montoya de Renovación Popular.

“La Fiscalía ya se ha pronunciado y no habría ningún argumento para refutar”, dijo Arce. “Hay un camino político: las disculpas públicas. Pero esperar eso de estos sectores extremistas de la derecha es bastante inverosímil. Lo concreto es que se ha llegado a una situación en la que ellos pierden credibilidad frente al país porque se ven como malos perdedores”, agregó.

Richard Arce sobre la no inscripción de Nuevo Perú: “Que asuman su responsabilidad”

El exlegislador Richard Arce, quien en 2017 se unió a la entonces bancada del Nuevo Perú, también comentó el fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no aceptar la inscripción de la agrupación de Verónika Mendoza en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

“Es una responsabilidad política de la organización cumplir los requerimientos establecidos en el JNE, en el ROP. Que exige no solamente un número de firmas determinadas, sino también la constitución de 75 comités a nivel nacional, aparte de demostrar que tienen vida orgánica”, indicó.

En ese sentido, Arce Cáceres señaló que dichos requisitos “los sabían en el Nuevo Perú”.